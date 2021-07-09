對抗變種病毒　輝瑞8月申請授權打第三劑疫苗



（本報綜述）輝瑞周四表示，將於今年8月正式向FDA提交第三劑新冠疫苗加強針的獲批申請，該公司表示，在12個月再次接種這劑加強劑，就能顯著地提高免疫力，並幫助更多人抵禦令人擔憂的變種病毒。

來自多個國家的研究表明，輝瑞和其他被廣泛使用的新冠疫苗對有高度傳染性的 delta 變種病毒提供了極強的保護。Delta 變種病毒目前正在世界各地迅速傳播，也是美國新感染病例的主要原因。

接種兩劑新冠疫苗後，最重要的是疫苗令人體內的抗體達到高水平，足以應付包括delta 等不同的新冠變種毒株。但抗體會隨著時間而慢慢減弱，所以目前研究仍在進行中，以確定何時是接種加強針的最佳時間。輝瑞的研究初期數據顯示出，接種第三劑疫苗後，體內的抗體水平比第二針可再提高5至10倍。

但FDA的批准僅僅是第一步，而這並不表示美國國民就能自動獲得這枝加強劑，公共衛生部門將決定大家是否真的需要接種它。醫生指出，疫苗是讓大家不用住院；在目前的情況下，政府仍在努力呼籲更多人接種第一劑，再要令民眾接種另一劑加強劑，相信政府要多加幾倍的努力才可。

目前全美僅有48%的人口是完全接種了新冠疫苗的，在很多地區的接種率都非常低多，目前這些地區由delta變種引發的病例正在激增。這也就導致了兩種現象：接種率高的地區正在恢復正常，而接種率低的地區的住院人數卻在上升。

數星期前，在全美的新增確診病例中，感染delta 變種的只佔25%，但至今天，這比率已超過了50%，在中西部地區甚至高至80%。

在多個國家的研究已證明疫苗是對付新冠病毒及其變種的最佳保護。在 delta 變種感染病例激增的地方，不少人仍在猶疑：完全接種疫苗的人是否還需要戴口罩。美國疾病預防控制中心則堅持認為完全接種疫苗的人不需要。即使在 delta 變體出現之前，疫苗也不是完美的，但最好的證據是，接種了疫苗的人如感染新冠病毒，他們的病情會輕得多。

在美國，新冠病的確診率在過去幾週一直在上升，住院率也開始上升，比之前的 7 天平均水平上升了 7%。 然而，平均死亡率仍然下降，有專家認為這是由於 65 歲及以上人群的高接種率有關——他們是最容易感染嚴重疾病的人群之一。

在俄勒岡州，這幾天的新增確診數字繼早前一度下跌至雙位數後，亦隨之而上升，今天（8日）的新增確診病例有212宗，2人死亡；累計至今天，全州有2,790人死於新冠病，而總確診病例有209,973宗。