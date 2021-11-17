專家預測房價將繼續升





周二舉行的波特蘭大都會住宅建築商協會年度房屋預測會議中，總結兩名經濟專家的意見，本市的房屋將繼續上升。

他們指出房價不斷上升的原因是建築商也無法控制的。這包括新屋數量仍然是求過於供、持續的勞工短缺推高了工資、建築材料供應鏈中斷導致成本增加、30年來最高的通脹率，以及隨著政府的經濟刺激結束，預期的利息會增加。

出席當日會議的兩名專家分別是，俄勒岡州經濟學家萊納 (Josh Lehner) 和全國住宅建築商協會首席經濟學家兼經濟與住房政策高級副總裁迪茨 (Robert Dietz)。

迪茨就著上述的種種原因所累積的經濟壓力結果發出警告說：“我們有可能會在 2022 年或 2023 年再次出現新一輪的經濟衰退”。

本州和全國在各種住屋單位的短缺情況，已不是新鮮事，各級的官員均承諾過要增建更多住屋。俄勒岡州是全國第一個州，允許在所有鄰舍範圍，增建所謂的「中間住屋」。這是指在同一塊地上建造多個住屋單位，而這些住屋與獨立屋不一樣，可以是多戶式住宅，包括雙棟屋或是在後院增建小型單位等，以提高房屋密度，來增加房屋供應。

儘管如此，萊納指出，本州由現時到2040年，每年仍要建造超過29,000個住屋單位才能滿足需求。但萊納說：“「中間住屋」雖被認為是一個很好的解決方案，但它不是靈丹妙藥。它沒有我們期望的那麼快”。

迪茨亦指出，全國各地政府所通過的新法例，均大幅增加了住屋的建造成本。現有的法例已令新屋成本增加近94,000 美元，幾近成本的三分之一。

根據萊納和迪茨的說法，勞工短缺是目前建造業面對的最大挑戰之一。迪茨說，全國目前有超過 1000 萬個建造業的空缺，這比官方公佈的失業人數還要多。主要是很多建築工人已離開該行業，甚至不再找工作，他們考慮的是新冠疫情為他們帶來的風險和不確定性。有嬰兒潮一代選擇提前退休，也有因學校關閉，被迫留家顧子女的女職工。

對建造業勞工中的男性百分比持續下降，萊納和迪茨都感到震驚。由在1948 年的 87%到2020年的 66% 左右，今年到目前為止僅略有增加。主要原因包括年長、濫藥和新冠病。相反，女職工的數字由1948年的33%增加到2000年的60%。兩名專家建議行內人士多聘用有色人種和女性工人。

萊納和迪茨均預測明年的住宅建築數目將繼續增加，但仍不足以滿足需求。至於改建行業表現會特別好，預計單戶住宅的建造數目，將會是多年來首次超越公寓單位的數目。萊納說，在近郊或更遠的郊區的獨立屋需求尤其強勁。