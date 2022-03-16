波特蘭新聞

審計發現本州的按揭利息減免嚴重不公

　　（本報綜述）根據俄勒岡州務卿謝米亞法根Shemia Fagan辦公室三公佈的審計報告，俄勒岡州的按揭貸款利息減免是不公平甚至是倒退的，主要有利於該州的富裕和白人房主。

這項利息減免，讓一些可以從他們的課稅額中減去高達750,000美元的按揭利息包括假屋在內

　　這項利息減免預計將使州在本兩年期內損失超過11 億美元的稅收。 根據州務卿辦公室的說法，這項利息減免的法律自1923年以來就已經生效，但從未經過審計。

　　州務卿法根說：普遍的俄勒岡州家庭正要面對可負擔屋的危機，而州最大的房支出主要流向市區的富裕主。這是站不住腳的”。“在使長者和工薪家庭居有其屋，或幫助租客有屋住所花的每一美元，均受到立法者的審查。與此同時，數十億美元毫無疑問地從後門走了。我想不出比更糟糕的浪費以及系統性不平等的例子。”

　　審計發現，收入最高的1% 居民從該政策中獲得的收入最低的40%居民多，而且不成比例的主要分配到麥魯瑪、華盛頓、卡加、哥倫比亞、亞姆希爾Yamhill和德舒特Deschutes縣。能受惠的黑人、拉丁裔和美洲原住民也白人居民

　　根據審計，該政策還缺乏明確的目和評估方法，沒有明確的證據表明該政策的初衷是促進房屋擁有權。

　　審計建議俄勒岡州立法機構確定這項補貼的明確目的，並確定是否需要更新以確保達到該目的。