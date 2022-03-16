審計發現本州的按揭利息減免嚴重不公

（本報綜述）根據俄勒岡州州務卿謝米亞．法根（Shemia Fagan）辦公室周三公佈的審計報告，俄勒岡州的按揭貸款利息減免是不公平甚至是倒退的，主要有利於該州的富裕和白人房主。

這項利息減免額，讓一些屋主可以從他們的課稅額中減去高達750,000美元的按揭利息，包括渡假屋在內。

這項利息減免預計將使本州在本兩年期內損失超過11 億美元的稅收。 根據州務卿辦公室的說法，這項利息減免的法律自1923年以來就已經生效，但卻從未經過審計。

州務卿法根說：“普遍的俄勒岡州家庭正要面對可負擔房屋的危機，而本州最大的房屋支出卻主要流向市區的富裕屋主。這是站不住腳的”。“在使長者和工薪家庭居有其屋，或幫助租客有屋住所花的每一美元，均受到立法者的審查。與此同時，有數十億美元，毫無疑問地從後門走了。我想不出比這更糟糕的浪費以及系統性不平等的例子。”

審計發現，收入最高的1% 居民從該政策中獲得的利益，比收入最低的40%居民多，而且這不成比例的利益主要分配到麥魯瑪、華盛頓、卡加馬士、哥倫比亞、亞姆希爾（Yamhill）和德舒特（Deschutes）縣。能受惠的黑人、拉丁裔和美洲原住民也比白人居民少。

根據審計，該政策還缺乏明確的目的標和評估方法，也沒有明確的證據表明該政策的初衷是促進房屋擁有權。

審計建議俄勒岡州立法機構確定這項補貼的明確目的，並確定是否需要更新以確保達到該目的。