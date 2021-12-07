察擊斃一名開槍劫車犯



在周一（6日）早上，一名男子在波特蘭北區進行偷竊，逃走時又偷去一輛車，接著賊人連環持槍劫車多次，最後被警察開槍擊斃，警方封鎖事發的一段5號州際公路的南北行線進行調查。

根據警方的資料，北區警員在早上約9時半接報有賊人入屋搶劫，並搶走戶主的汽車。

警方表示，在接下來的 30 至 40 分鐘內，賊人似乎還數度持槍劫車。

根據警方資料，早上大約10時，已發現了疑犯在羅莎公園（Rosa Parks)附近一段I-5公路的南行線向相反方向（北）行，並一度下車企圖再劫走一輛在行駛中的汽車，當時疑犯向車內的女子開槍，之後，一名警員開槍擊中疑犯，疑犯當場宣佈死亡。受傷的女子被送往醫院診治，沒有生命危險。

波特蘭警方表示，事件已對公眾沒有危險，但由Portland 大道至Lombard的一段I-5公路則要封鎖進行調查。特別是北行線，封鎖時間將較長。鎖華盛頓州運輸局將I-5南行到波特蘭的路線改道到14公路再轉205公路。

在新聞會中警長謝潑德表示，案情顯示，案件中有多個案發點，疑犯曾多次持槍劫車，其中有消息指疑犯曾在俄勒岡會議中心附近的凱悅酒店外劫走一輛汽車。警長指出，事件的調查工作比較複雜，很多案情細節還有待確實，所以能提供的資料不多。

到下午，波特蘭警察局長洛弗爾在推特發聲明，表示在下午2時半，他本人和惠勒市長都在案發現場視察。他說，雖然有人受傷令人不安，但幸運的是整個事件未有再傷及更多人包括警員。洛弗爾表示，因涉及警察開槍擊斃疑犯，警方會面對很多批評，由於案情複雜，調查需時，他希望民眾能在警方調查的過程中忍耐。

到晚上約6時，I-5的雙向行車線已重開通車。