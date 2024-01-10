寒潮來襲 居家與戶外防寒全攻略

定期清理排水溝中的樹葉和雜物，以促使融化的雪水順暢流走。

注意觀察樹上的乾枯或已經要掉落的樹枝，並安排盡快清理。 樹木受到雪、冰或風的影響，可能會發生斷裂，對您的房屋或車輛造成損害，並對您財產上的任何人造成危險。