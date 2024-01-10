寒潮來襲 居家與戶外防寒全攻略
(本報綜述)近日來，大波特地區陰雨不斷，氣溫也不斷下降。 本週五開始，氣溫將持續下降至冰點以下，多地將出現降雪、冰凍等惡劣天氣。 極端天氣條件可能對住宅造成重大損害並帶來法律責任風險。 儘管您所購買的標準房屋保險通常覆蓋了由於凍結導致的大多數災難，但在出現極端天氣時採取適當的防護措施以減少潛在風險仍然不失為一種明智的選擇。 以下是一些居家與戶外防寒的建議。
室內防寒攻略：
- 家中保持最低溫度為65度。 高於65度的室內溫度才能預防牆體內管道結冰。
- 在極寒條件下，打開熱水龍頭和冷水龍頭，讓水緩慢滴流使水在管道中循環以防止結冰。
- 確保暖氣機運作正常，確保加熱源附近沒有可燃材料。
- 不使用壁爐時保持煙囪關閉。
- 如果您計劃旅行，可拜託鄰居定期檢查您的房屋，以便在管道凍結或洩漏的情況下，迅速採取行動、將損失將至最低。
室外防寒攻略：
- 確保人行道和入口門口沒有積雪和冰，以防行人滑倒產生連帶責任。
- 定期清理排水溝中的樹葉和雜物，以促使融化的雪水順暢流走。
- 確保車庫門關閉，以保護存放的物品免受天氣損害。
- 注意觀察樹上的乾枯或已經要掉落的樹枝，並安排盡快清理。 樹木受到雪、冰或風的影響，可能會發生斷裂，對您的房屋或車輛造成損害，並對您財產上的任何人造成危險。
問題發生時的處理方案：
- 如果管道凍結，請迅速解凍或尋求管道工的協助，以避免潛在的損害。
- 如果管線爆裂，先關閉水源再尋求水管工的協助，同時保護可能被漏水損壞的財產。
- 徹底擦乾並修復任何與水有關的損害。 這將有助於防止任何潛在的黴菌問題。
- 立即聯絡您的保險代理。 他們將幫助您了解保單提供的保障，並引導您完成理賠申請程序。