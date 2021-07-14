富國銀行將終止一款信貸額度產品 引發不滿

美國大型銀行富國銀行（Wells Fargo）將在數週內終止一款受歡迎的消費者貸款產品，引發一些客戶不滿。

據CNBC報導，富國銀行發送給客戶的信件稱，公司將在未來幾個星期關閉現有的所有個人信貸額度（lines of credit），且不再提供該產品。這種稱作循環信貸額度的產品允許客戶借貸3,000～100,000美元的款項，通常用於整合高利息信用卡債務、支付房屋裝修費用或避免繳納關聯支票帳戶的透支費用。

富國銀行在一份6頁長的信中表示，公司最近評估了產品項目，決定停止提供新的個人及投資組合信貸額度帳戶，並關閉所有現存帳戶。該機構稱，此舉將使得公司能夠專注於信用卡和個人貸款業務的經營。

在疫情爆發期間，受美聯儲規定限制，富國銀行首席執行官斯卡爾夫（Charles Scharf）被迫做出困難決定，出售資產、讓客戶取走存款，並停止提供一些產品。受富國銀行虛假帳戶醜聞影響，美聯儲於2018年禁止其擴大資產負債表，直到相關問題得到解決。

分析師稱，基於摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）等機構的資產負債表增長情況來估算，美聯儲的資產限制令富國銀行過去3年損失數十億美元的利潤。該處罰措施也對富國銀行的客戶產生影響，去年該銀行向員工表示，停止提供新的房屋淨值信用額度產品。幾個月後，該銀行也終止一個汽車貸款項目。

富國銀行在上述信件中表示，個人信用額度帳戶將在60天後關閉，可能影響客戶的信用評分。該銀行表示：「對於關閉信用額度所帶來的不便，我們很抱歉。這一措施是永久性的。」

富國銀行沒有直接回答這一舉措是否是迫於美聯儲資產限制規定而出台的。在銀行業需要擴大貸款業務之際，該銀行卻縮減，很不尋常。