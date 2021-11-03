波特蘭新聞

家長著急　期望盡快獲發新冠病毒檢測劑 

　　（本報綜述）新學年開始將近兩個月，州政府每周向學生新冠病毒檢劑的計劃仍未能全面推行主要原因是檢劑的供應鏈配送延誤。 
　　在波特蘭學區80多所學校中只有約20所獲發病毒檢劑，其餘3/4的學校仍在等待當中。

一位有子女在波特蘭公立學校讀三年級的學生家長表示家長們都在焦急地等待這些檢劑，因為這將能釋除整家人的憂慮
　　學區學生支援服務主管馬丁內克表示，上次波特蘭公立學校登記每週病毒測試計劃約有3,300個家庭但到現已升至超過11,000個家庭。他指出，有多所學校已經準備就緒，但因為供應分配問題，只在等待俄勒岡醫科大學發來的標籤，和冷藏保溫箱

負責這個每周檢測項目的俄勒岡醫科大學（OHSU表示，他們的實驗室有足夠的能力處理樣本的測試但並不知道任何涉及冷藏保溫箱的供應鏈問題。並指出儘管標籤暫時短缺，這可能會使一些學校的唾液工具測試包的分發時間最多推遲幾天。 

　　家長凱利說，她之前從沒聽聞任何關於學校沒有得到測試套件的解釋她對沒有收到有關訊息感到擔心並希望學區安排測試套件分發到學校時能夠得到公平處理。 
　俄勒岡州衛生局公共事務專家歐文斯表示，已有 57 個學區註冊了新冠測試計劃。這相當於俄勒岡州約28%的地區57個參與計劃的學區中，全州10個最大的學區中就佔了8個。
　　另外，波特蘭學區早前宣佈，凡進入學校的訪客和義工，如逗留超過15分鐘，就需要提供接種疫苗或病毒檢測的證明這條例適用於前往學校體育賽事和訓練的觀眾。區官員表示，他們採取了這項政策，以符合該州對所有員工和義工接種疫苗的規定。