家長著急　期望盡快獲發新冠病毒檢測劑 

（本報綜述）新學年開始將近兩個月，州政府每周向學生新冠病毒檢測劑的計劃仍未能全面推行，主要原因是檢測劑的供應鏈配送延誤。

在波特蘭學區的80多所學校中，只有約20所獲發病毒檢測劑，其餘約3/4的學校仍在等待當中。

一位有子女在波特蘭公立學校就讀三年級的學生家長表示，家長們都在焦急地等待這些檢測劑，因為這將能釋除整家人的憂慮。

學區的學生支援服務主管馬丁內克表示，上次波特蘭公立學校登記每週病毒測試計劃約有3,300個家庭，但到現時已升至超過11,000個家庭。他指出，有多所學校已經準備就緒，但因為供應分配問題，只在等待俄勒岡醫科大學發來的標籤，和冷藏保溫箱。

負責這個每周檢測項目的俄勒岡醫科大學（OHSU）表示，他們的實驗室有足夠的能力處理樣本的測試，但並不知道任何涉及冷藏保溫箱的供應鏈問題。並指出儘管標籤暫時短缺，這可能會使一些學校的唾液工具測試包的分發時間最多推遲幾天。

家長凱利說，她之前從沒聽聞任何關於學校沒有得到測試套件的解釋，她對沒有收到有關訊息感到擔心，並希望學區安排測試套件分發到學校時，能夠得到公平處理。

俄勒岡州衛生局公共事務專家歐文斯表示，已有 57 個學區註冊了新冠測試計劃。這相當於俄勒岡州約28%的地區，在57個參與計劃的學區中，全州10個最大的學區中就佔了8個。

另外，波特蘭學區早前宣佈，凡進入學校的訪客和義工，如逗留超過15分鐘，就需要提供接種疫苗或病毒檢測的證明。這條例適用於前往學校體育賽事和訓練的觀眾。學區官員表示，他們採取了這項政策，以符合該州對所有員工和義工接種疫苗的規定。

