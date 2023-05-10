家長們小心涉及子女安全的詐騙電話

（本報綜述）多個學區發出警告，提醒家長們免墮入電話詐騙中。

最近有不少年輕學生以及大學生的家長，均接到騙徒的恐嚇電話，騙徒似乎針對不同學生來營造恐嚇，目的是向家長們勒索金錢。

Reynolds學區發言人帕迪拉說，在該學區有三個說西班牙語的家庭從四月起就多次接到騙徒的電話。騙徒也是說西班牙語的，聲稱已綁架了他們的孩子，如想孩子安全回家，就立即通過現金付款程式或電匯贖金給他們。帕迪拉說，騙子還使用人工智能技術模仿兒童的聲音。家長可以在電話中聽到：媽媽，我和他們在一起，付錢給他們！

帕迪拉說，“這實在是一件可怕的事情，騙徒讓你認為你的孩子和他們在一起，而孩子在說‘付錢給他們’，那你會想到馬上付錢，孩子就可安全回家。”

帕迪拉提醒家長們，學區不會將學生隨便給人帶走的，除非那人是在學生的緊急聯絡人名單上。

這電話騙案除了出現在Reynolds學區外，Centennial, Parkrose 以及Gresham Barlow學區也有同樣情況出現。同時，有大學生的家長也收到這樣的電話。

奧弗曼的兒子是俄勒岡州立大學（OSU）的學生，一天，他收到一個電話，自稱是校警。騙子稱奧弗曼的兒子因醉酒和倒亂而被拘留，向他勒索數百美元。騙子更說，如果給了錢，這案件就不會有記錄，也不會交到警察手上。但騙子不知道的是，奧弗曼的兒子剛回家，正與家人一起。

奧弗曼也在電話中聽到孩子叫他付錢的聲音，他說：聽起來很真實，就像在警察局一樣。聲音很清楚，不像從別的國家打來的。”

OSU大學表示，已有5名學校足球隊隊員的家人接到這樣的電話，有一個家庭真的付了錢。

校方表示：俄勒岡州警察和學校的保安人員絕不會打電話給學生的家人索要金錢或保釋金或逾期未付的賬單。我們鼓勵大家保持警惕，不要給錢予那些打電話來索取金錢的人。

執法部門指出，很難追踪這類詐騙者，因為他們經常從美國境外打出電話。執法官員表示：如果你收到類似的信息，要保持冷靜，不要輕易答應騙徒的要求。相反，立即查看孩子的位置，並記住這種類型的騙局有許多不同的形式，騙徒會針對每個目標採用不同的設置故事。