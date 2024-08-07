官方統計出爐：波特蘭哪個區最富哪個區最窮？！
(本報綜述)根據波特蘭市社區與公民生活辦公室最新發布的數據，波特蘭市最富有和最貧困的社區情況揭曉。數據顯示，東北部的Portsmouth是波特蘭最貧困的社區，大約34%的家庭生活在聯邦貧困線以下，而西南部的Maplewood則是最富有的社區，生活在貧困線以下的家庭比例僅為2%。
該官方數據於7月30日發佈，匯總並細分了波特蘭94個社區的收入、人口、種族、住房、投票率、教育、健康和語言使用情況。
按照家庭貧困率計算，波特蘭最貧困的社區依次為：
- Portsmouth（34.1%的家庭生活在聯邦貧困縣以下）
- Old Town（33.1%）
- Downtown Portland（29.4%）
- Mill Park（26.3%）
- Sunderland（25.9%）
按照家庭貧困率計算，波特蘭最富有的社區依次為：
- Maplewood（2%的家庭生活在聯邦貧困縣以下）
- Northwest Heights（2.1%）
- Beaumont-Wilshire（2.5%）
- Crestwood（2.8%）
- Forest Park（3%）
根據中位家庭收入估算，波特蘭的最富有和最貧困社區之間存在顯著的經濟差距。Sylvan-Highlands: 中位家庭收入為$190,270，是波特蘭收入最高的社區。而Old Town老城中位家庭收入僅為$24,614，是波特蘭收入最低的社區。波特蘭最富有的社區與最貧困的社區之間的中位家庭收入差距巨大，最高收入的Sylvan-Highlands與最低收入的Old Town之間相差超過7倍。
根據中位家庭收入估算，波特蘭最富有的社區如下：
- Sylvan-Highlands：$190,270
- Forest Park：$182,954
- Arlington Heights：$172,917
- Hillside：$164,466
- Northwest Heights：$160,396
根據中位家庭收入估算，波特蘭最貧困的社區按中位家庭收入估算如下：
- Powellhurst-Gilbert：$56,221
- Hazelwood：$51,122
- Glenfair：$50,328
- Portland Downtown：$49,965
- Old Town：$24,614