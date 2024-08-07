官方統計出爐：波特蘭哪個區最富哪個區最窮？！

(本報綜述)根據波特蘭市社區與公民生活辦公室最新發布的數據，波特蘭市最富有和最貧困的社區情況揭曉。數據顯示，東北部的Portsmouth是波特蘭最貧困的社區，大約34%的家庭生活在聯邦貧困線以下，而西南部的Maplewood則是最富有的社區，生活在貧困線以下的家庭比例僅為2%。

該官方數據於7月30日發佈，匯總並細分了波特蘭94個社區的收入、人口、種族、住房、投票率、教育、健康和語言使用情況。

按照家庭貧困率計算，波特蘭最貧困的社區依次為：

Portsmouth（34.1%的家庭生活在聯邦貧困縣以下） Old Town（33.1%） Downtown Portland（29.4%） Mill Park（26.3%） Sunderland（25.9%）

按照家庭貧困率計算，波特蘭最富有的社區依次為：

Maplewood（2%的家庭生活在聯邦貧困縣以下） Northwest Heights（2.1%） Beaumont-Wilshire（2.5%） Crestwood（2.8%） Forest Park（3%）

根據中位家庭收入估算，波特蘭的最富有和最貧困社區之間存在顯著的經濟差距。Sylvan-Highlands: 中位家庭收入為$190,270，是波特蘭收入最高的社區。而Old Town老城中位家庭收入僅為$24,614，是波特蘭收入最低的社區。波特蘭最富有的社區與最貧困的社區之間的中位家庭收入差距巨大，最高收入的Sylvan-Highlands與最低收入的Old Town之間相差超過7倍。

根據中位家庭收入估算，波特蘭最富有的社區如下：

Sylvan-Highlands：$190,270 Forest Park：$182,954 Arlington Heights：$172,917 Hillside：$164,466 Northwest Heights：$160,396

根據中位家庭收入估算，波特蘭最貧困的社區按中位家庭收入估算如下：