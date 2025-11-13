官方招聘家庭護理員 起薪20美元 福利好時間靈活

（本報綜述）家庭護理工作不僅能改善他人的生活，還能讓您靈活安排自己的時間。本報從俄勒岡家庭護理委員會（Oregon Home Care Commission）獲悉，該組織目前正大量招募家庭護理員，歡迎年滿18歲、居住在俄勒岡或鄰近州、並具有在美合法工作資格者加入。

家庭護理員的主要工作是協助老年人、身心障礙者或有心理健康需求者完成日常生活事務，如穿衣、洗澡、用餐與出行等，幫助他們維持生活品質與尊嚴。

申請流程包括線上填表、通過背景審查、參加免費的新人培訓與現場說明會。通過後可獲得專屬的「服務提供者編號」，即可開始工作並領取薪資。新員工需在取得編號後120天內完成培訓。

家庭護理員的起薪為每小時20美元，高於最低工資，並可隨經驗與認證提升薪資。持有心肺復甦術、專業發展認證、呼吸機依賴四肢癱瘓照護或其他進階認證者，時薪可增加0.25至3美元不等。所有培訓課程皆由委員會免費提供，有的課程只要您來參加還會發放津貼。

此外，該職位具備彈性工時、帶薪假期、加班費、醫療保險與免費培訓等多項福利。家庭護理員屬於工會成員，薪資與待遇將隨集體協商而逐步提升。

有興趣者可上網至OregonHomeCareJobs.com，點選中文頁面了解更多資訊。

錄取流程包括：

1線上填寫申請表；

2完成背景審查（州政府要求所有家庭護理員必須通過背景檢查）；

3加免費現場說明會（orientation），了解工作內容與服務對象需求；

4獲得「服務提供者編號」，即可開始工作並領取薪資；

5於取得編號後120天內完成新員工培訓，可邊工作邊上課。