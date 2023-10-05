官員呼籲非“生死關頭”不要打911

波特蘭市公共安全專員呼籲，因過量用藥報警激增，除非處於“生死關頭”(life or death)的緊急情況，否則請勿撥打911。

公共安全專員雷內·岡薩雷斯在週二發佈的推特中表示，該市的911系統接聽了大量有關於藥物過量的報警來電，因此要求波特蘭居民使用非緊急熱線，除非他們的生命受到威脅。岡薩雷斯在推特上發布消息稱：“今早我們的911系統接到了大量來電，在西北區一公園地塊發生了多起藥物過量事件。除生死關頭的緊急情況，或者有人正在犯罪（或者發現需要抓捕的嫌疑人），請不要撥打911。非緊急情況請撥打503-823-3333。”

在安全專員發出這條消息之前的數小時內，有八人因過量吸毒而在相隔不遠的區域內出現醫療緊急狀況。據報導，有目擊者報告有人正在吸食可能混有芬太尼的可卡因。其中四名過量吸入者被急送醫接受治療，而其他四名則在現場使用了解毒劑Narcan來逆轉過量情況。

在波特蘭市，硬性毒品已被非刑事化，且俄勒岡州的立法者正試圖將Narcan更廣泛地提供給公眾，以應對不斷增加的過量案例。

波特蘭市所在地的麥魯瑪縣，無家可歸的人數創下了歷史新高，其中60%的死亡案例與物質濫用有關。

今年九月份，麥魯瑪縣委員會投票決定額外投入1770萬美元用於“無家可歸者服務“”。這包括臨時避難所的資金、對無家可歸者服務提供者的資助等等。

2020年喬治·弗洛伊德之死引發騷亂後，波特蘭市選擇“縮編警員”(defund the police)，將資金重新分配給其他項目。然而，最終由於居民對城市失去安全感，“縮編警員”的政策在2021年被部分撤回。波特蘭市政府官方網站顯示了警員招聘人數逐年下降的趨勢，特別是自2020年以來。2005年有1,035名警員，2009年有1,004名，2019年有1,001名，2020年有916名，2021年有882名，現在2023年則只有881

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