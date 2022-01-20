學者發現大麻化合物可阻止新冠病毒感染

（本報綜述）新冠病毒爆發至今全球已錄得超過三億三千萬累計確診個案，各國各地有關機構及研究所都努力

懈嘗試不同方法搵出控制病毒的良方，希望令全球人類可以早日擺脫疫情影響回復正常生活。俄勒岡州立大學（OSU）早前於《天然產物雜誌》（Journal of Natural Products）一月十日期刋發佈一項研究結果，指出大麻中含有化合物有助預防新冠病毒進入人體細胞，為預防及治療新冠肺炎開展新方向。

研究發現，大麻中常見的兩種化合物大麻萜酚酸（cannabigerolic acid）和大麻二酚酸（cannabidiolic acid）均具有結合病毒棘蛋白（spike proteins）的能力，結合後能阻止病毒進入人體細胞，減低感染，並預防病毒對人體細胞造成侵害。領導研究的研究員Richard van Breemen並指出大麻萜酚酸和大麻二酚酸這兩個化合物在大麻中含量豐富，而且對人體非常安全。

研究進一步表明，這兩個大麻化合物對部分已知的病毒變異株同樣有效，包括英國的「Alpha」（B.1.1.7）變種病毒株與及南非的「Beta」（B.1.351）變種病毒株，而對其他變種病毒株的作用仍有待進一步釐清。

吸食大麻不會提供任何預防作用

研究令人想到吸食大麻是否就具有預防病毒的作用？Richard van Breemen嚴正指出吸食大麻是不會提供任何預防作用，因為當中所提取的兩個大麻化合物均對熱力相當敏感，遇熱便會轉化成其他物質，失去功效。不過縱使有此聲明，跟據報導，研究報告發表後仍引起市民對市面合法大麻産品的注意。一些俄勒岡州大麻零售店更接到多個顧客查詢有關之研究及是否有和研究所提及的預防效用有關之産品出售。

是次研究發現是否會成為對抗新型冠狀病毒的要門？Richard van Breemen指出現時仍處於初步階段，要進一步探討研究，掌握更精準數據，包括可於人體上使用的劑量等等，但相信是次發現對整個抗疫工程必定發揮正面作用。