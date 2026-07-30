學習用品價格上漲 開學季家長壓力大

（本報綜述）新學年即將開始，美國家長又要面對一輪開學支出壓力。最新分析顯示，筆記本、午餐盒、索引卡等常見學用品，今年平均價格比2025年上漲近8%；學生午餐成本也增加約11%。研究估算，一個家庭今年平均要為每名學生支出約4000美元，其中約175美元用於購買學用品，約3800美元用於準備全年午餐。

這份分析由進步派智庫世紀基金會和倡議組織共同完成。該組織負責人林賽·歐文斯表示，開學季是僅次於聖誕節的全年第二大購物季，但今年家長購物時會明顯感受到價格壓力。

多種常見商品漲幅遠高於整體平均。數據顯示，午餐盒平均售價18.91美元，比去年上漲27%；單科筆記本漲至4.92美元，增加23%；索引卡售價3.86美元，漲幅22%；膠棒平均7.68美元，也上漲7.6%。

學生每天攜帶的午餐同樣變貴。藍莓平均價格升至4.89美元，比去年大漲48%；三明治麵包漲至4.36美元，增加22%；蘋果汁上漲20%，動物餅乾則上漲15.7%。對需要每天為孩子準備午餐的家庭來說，即使單項商品只漲幾美元，累積一整個學年後仍是一筆不小的負擔。

研究認為，關稅和能源成本是推高價格的兩個主要原因。許多鉛筆、原子筆、彩色筆、筆記本、膠水和文件夾都在海外生產，進口關稅上升後，廠商往往把成本轉嫁給消費者。生產Sharpie麥克筆和Elmer’s膠水的廠家此前已宣布調高售價；鍵盤、耳機等電子產品製造商羅技也表示，美國售價將因關稅大幅上調。

此外，伊朗戰爭推高石油和運輸成本，也讓紙張、塑膠和包裝產品變得更貴。筆記本和文件夾品牌Acco Brands表示，能源價格上升已迫使公司漲價。

家長的財務壓力也在增加調查機構對1000多名家長的調查顯示，45%受訪者預計需要借債支付開學費用；德勤的另一項調查則發現，約一半家庭準備削減其他生活支出，優先為孩子購買上學必需品。