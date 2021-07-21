學童將獲近1,100元疫情食物福利 22日起派發　留意來自南達科他州郵件

（本報訊）俄勒岡州公共服務部宣布，由22日開始，將以疫情電子福利轉賬(P-EBT) 方式，向那些因疫情關係，在2020至2021學年期間，無法享用由學校提供的免費或減費午餐福利的兒童發放每月最高的408元食物福利。

獲發這項福利的家庭會收到一封通知信，留意信中有一個P-EBT個案號碼（P-EBT case ID number）。 P-EBT卡將直接由南達科他州South Dakota（顯示在回郵地址上）寄出，福利部呼籲民眾當收到來自South Dakota州的信件時，要立即打開。收到卡後，家長們可到任何收取EBT卡的商店購買食物，要留意這張卡與本州的糧食卡是不相同的。

如獲發這福利的家庭到8月15日仍未收到P-EBT卡，就要與ODHS福利部聯絡，電郵： *protected email* 或撥電503-945-6481查詢。

福利部強調P-EBT福利與SNAP糧食券不同，前者是針對疫情的影響，旨在幫助有需要的家庭減免食物開支，以補償本應由學校提供的餐飲。估計受惠於今次福利的有超過40萬幼兒班和公立學校的18歲及以下學生們。已領有糧食券的學生，這些福利將於本月29日前直接存入其父母的俄勒岡州糧食卡內。

在某些學校的學生，就算父母的收入已超過了領取福利的上限亦可獲得同樣的待遇。只要學校最少有40%學生是在州政府的糧食或寄養計劃中，就符合聯邦政府所謂的「社區資格」，這樣校方就不再需要審查學生的資料，即可向全校學生提供免費午餐的。所以有不少父母收入高的學生在也能受惠於今次的額外食物福利。

這些學校包括：Benson、McDaniel、Jefferson、Roosevelt、Hillsboro、Parkrose、Reynolds 和 David Douglas高中；Beaumont、Lane、Ockley Green、George、Tubman、Rowe、Parkrose和South

Meadows 初中；以及在波特蘭、比弗頓、Centennial、David Douglas、 Forest Grove、 Hillsboro、North Clackamas、Parkrose和Reynold 等校區的多家小學。

不是所有學生都能領到每月136元，3個月408元的福利，這只限那些在疫情期間學校需關閉，學生是要透過網上授課的學校。至如那些在這段期間提供半時間面授和半時間遠程課的學校，每名學生每月將獲發75元，即全數225元的福利。

首期在7月份的408元是涵蓋10月、11月和12月的午餐費，8月份的408元將涵蓋1月、2月和3月的免費午餐。 9 月的最後一期付款將涵蓋 4 月和 5 月兩個月的免費午餐費用，最高福利為 272 元。

有愛心的家長是可以選擇退出這兒童食物福利計劃的，但拒絕這筆錢不會使任何其他孩子可以受惠這些資金。要退出計劃可電郵至 *protected email* 。

俄勒岡州公共服務部自給自足項目主任豪恩表示，這筆款項將強力地支援全州各地兒童和家庭的食品安全、健康和福祉。並提醒民眾這項福利並不是用來代替兒童目前有的營養計劃，並鼓勵有需要的家庭繼續領取包括在公園內派發的免費午餐包和參與社區的緊急食物援助計劃。

俄勒岡州學校負責人吉爾(Colt Gill) 的發言人亨特表示，所有孩子都應該獲得足夠的營養來促進他們的學習，教育部正在與公共服務部合作，盡可能向更多的兒童和青少年發放這福利。

州公共服務部發言人傑克桑德蘭說，聯邦兒童稅收抵免和三個月的額外食物費都不會影響兒童或家庭獲得食品券、日託或其他公共服務部針對低收入人群計劃的資格。