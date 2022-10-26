學生走出課室呼籲民眾向槍管提案投贊成票 警長協會卻反對

(本報綜述)周二下午，波特蘭市的格蘭特（Grant）高中的幾百名學生走課室，支持俄勒岡州第114號提案，該提案將加強俄勒岡州的槍支管制。如該提案獲選民通過，這將會是全國最嚴格的槍支管制措施。

上星期二，本市的杰斐遜高中外發生槍擊事件，導致兩名學生受傷。星期一，在密蘇里州聖路易市（St. Louis）發生高中槍擊案，1

19歲男子開槍掃射造成2人死亡7人受傷。這兩宗事件激發起學生今次的行動，要求民眾向114號提案投贊成票。

格蘭特高中的12年級學生亨德里克森說：“最近的兩宗槍擊事件強調了這類型措施的必要性。”

亨德里克森還是該校槍支法改革會的聯合主席，他希望選民在投票支持第114號措施時想到學生。因為槍擊事件已令學生要到學校上課感到焦慮。學生門要求要有一個安全的學習環境，並且能可以無顧慮地在街上行走。

“這項措施具有歷史意義，而且非常重要，”亨德里克森說。 “現在是時候在俄勒岡州立法中，有像第 114號提案一樣的措施來解決槍支暴力問題。”

如第114號提案獲選民投贊成票通過，以後買槍的人士，必需先要進行安全培訓，通過嚴格的背景調查及出示有照片的身份證明，才能獲得由警方簽發的購槍許可證，同時禁止持有超過10 發彈藥的彈匣。

但反對這提案的俄勒岡州警長協會(OSSA)主席納爾遜說：“我們必須解決槍支暴力問題，但114號提案並不是答案。”該協會認為，這將給社區帶來槍支暴力的巨大風險，因為原來已嚴重不足，用於保護社區安全的公共資源，將被用於符合114號提案的配套措施，例如背景調查和簽發許可證等。

俄勒岡州槍支聯合會的執行董事斯塔雷特也強烈反對這項措施，他說：114號提案將幾乎消除您保護自己和家人的能力。 未經當地警察局長或治安官許可，您不得獲取槍支以保護自己。在暴力犯罪猖獗且警察無所作為的時候，這項措施將對我們最貧窮的社區產生毀滅性的影響。