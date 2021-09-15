學生成病毒密切接觸者 校車「播毒」接連發生

（本報綜述）學校開學，令家長最擔心的病毒傳播問題出現了！校，至目前已有兩間學校發生了校車上的「播毒」問題。

上星期初，Lake Oswego 學區的Hallinan小學，有家長們接獲通知，他們的子女在在9月1日及2日，分別在校車上接觸到新冠病毒，要立進行10到14日的居家隔離。

事發後，學區立即為學生制定校車上的座位表，並指出若學期一開始就有座位表的計劃，今次事件就

應出現多達47

學生受到影響。校方指學區和教育局未曾發出有關的指引，否則他們一定會跟隨。

事件中，可能感染病毒的學生分別在9月1號和2號乘坐這校車4次，每次學生都有不同座位，結果每程車可能有最多13名學生受影響，4程車就有52人。校方最後從校車上的攝錄機找出可能受感染的47

學生，並通知隔離。

到上星期7號，一波特蘭學區小學也發生同樣的情況，涉事的是位於Eastmoreland區的Duniway小學。

據了解，在Lake Oswego 學區的事件後，波特蘭學區並未有以此為鑑，令到Duniway小學有9%學生被要求隔離。

事件再次引起家長們對學區的病毒密切接觸者隔離政策表示關注，因為發生在教室和在校車的標準不一。

在教室內，未打疫苗且正確佩戴口罩的學生，即使整天與戴著口罩的受感染學生保持至少有3呎距離，都無需隔離。但在校車上，未打疫苗的學生與受感染者距離不足6呎，接觸最少有15分鐘，在事發24小時內就必需進行隔離。

這就是說，根據這隔離政策，與感染病毒學生一起上課的Duniway學生是不需要隔離。事件令到家長們非常擔憂，該校家長會主席去信學區表示對教室和校車有不同隔離規則表示失望，並要求解釋隔離政策的意義。

在Lake Oswego學區，校方可以從校巴的視頻中找出在坐在密切接觸者。但在波特蘭學區，校方卻無法確定坐在感染者6呎範圍內的學生，這促使校車上的每個人都被隔離。學區發言人沃斯坦表示，在無法具體確定密切接觸者的情況下，學區從衛生官員獲得指導，出於謹慎考慮，對所有學生進行了隔離。

有家長直接去信麥魯瑪縣教育服務部查詢，但服務部職員將責任歸咎於波特蘭學區，他們在回覆家長的電郵中說：“學校並未有遵守制定校車座位表的協議，這嚴重阻礙了接觸者追踪工作。希望這不會再發生。”

對座位分配的問題，學區發言人沃斯坦未有直接回答，只是提到開學的頭幾星期校方還在認識學生的名字，加上父母通常會在開學時送孩子上學，要定出校車座位表並不容易。並表示座位表正在制定中。最令家長們憤怒的是學區無法弄清楚學生坐在哪裡。

一名正在進行隔離的Duniway學生的父親說，有學校管理人員告訴他，查看了校車內的錄像後，仍很難識別出那些學生是接觸者，部分原因是學生“太矮了”。

有指在整件事學區的反應似乎非常混亂。

有一名家長表示，她兩名女兒當天根本未有坐校車，但卻被告知要隔離。經過多番與校方爭持和提供證明後，學生才獲準繼續上課，這名家長表示，如果她不努力爭取，孩子就無故地失去很多學校的學習時間。

州教育局發言人表示，州未有規定需要有校車座位表，因為有些學區學生很多，但有些學區學生很少，學區可自行作決定。強調校方應確保學生之間保持距離，當有人確診時要協助追蹤接觸者，如未能決定誰曾與病毒有接觸，最好的方法是整個校車上的人均需進行隔離。

有家長表示非常開心見到子女能正常的回校上課，但今次不幸發生這樣的事情，可能要重新考慮將子女再次留家採用線上學習。另有家長表示，暫時不讓子女坐校車回校。