學校開槍事件頻現　學校考慮重設校警

（本報綜述 王星編譯）波特蘭市的暴力開槍案件不斷，麥縣檢察官施密特上周召開新聞發佈會，重點介紹了當地領導人為遏制這一趨勢所做的工作。出席的還包括波特蘭市長泰德·惠勒、波特蘭警察局長查克·洛弗爾、格利森市長特拉維斯·斯托瓦爾和格利森警察局長特拉維斯·古爾伯格等。

與以往波特蘭領導人為解決暴力犯罪上升問題而舉行的新聞發佈會不同，這次並沒有宣佈一些具體的新措施來揭制罪案的發生。今次主要是向公眾傳遞一個信息：檢察官、警察和地方政府官員正在密切合作，將罪犯繩之以法——從而扭轉人們對麥魯瑪縣刑事司法系統功能失調的印象。

首先施密特承認麥魯瑪縣的刑事司法系統一直面臨的嚴重問題：執法人員和公設辯護律師短缺，檢察官的數目比美國同等規模的城市更是少得多。

施密特說：「我們面臨的挑戰是多方面的，而且這些挑戰遍及整個社區——我認為我們所有人都能感受到。」

施密特表示，麥魯瑪縣計劃在下一個預算中撥款聘用更多的檢察官。他亦表示，他一直在與波特蘭和格利森警方合作，指派一名副檢察官到格利森市的羅克伍德社區（Rockwood）處理暴力犯罪。

與此同時，波特蘭警察局計劃利用預算中的加班費，延長警察在街上巡邏的時間。洛弗爾局長特別提到，這可能有助於解決財產犯罪，使調查人員有更多的時間跟進和收集證據交給檢察官。

惠勒市長和洛弗爾局長也提到，波特蘭公立學校和警察局正在討論駐校警員問題。週一克利夫蘭（Cleveland）高中外發生槍擊事件，一名16歲學生受了傷，之後有學生不敢回校上課。洛弗爾說，目前這些討論尚處於早期階段。自2020年6月發生喬治·弗洛伊德案件後，圍繞種族和治安引發了全國性的討論和抗議，當時波特蘭警察局就取消了所有駐守學校的校警。

根據PPB的數據顯示，自2019年以來，波特蘭的凶殺案急劇上升，到2021年上升了207%，去年更創下了兇殺案的記錄。而其他一些類型的犯罪則更難追蹤，有可能不被報告或交執法部門處理。