學年短、缺課多 小學生學習時間嚴重不足

（本報綜述）一項由教育倡議組織「為兒童發聲俄勒岡」發佈的最新分析指出，俄勒岡州小學生正面臨雙重不利因素——學年總課時偏短與長期缺課比率偏高，使得學習時間在全國相對嚴重不足，影響學生學業發展與長期表現。

根據國家教育統計中心2020年資料顯示，全美小學每年平均最低教學時數為975小時，而俄勒岡州僅為約900小時，少了約75小時。報告指出，這意味著即便全勤，俄勒岡學生每年接受的課堂學習時間，也低於全國平均。

更令人憂心的是，俄勒岡州的長期缺課率高達34.3%，遠高於全國平均的23%。所謂長期缺課，是指學生在一學年內缺席10%以上的上課日，對學習造成明顯影響。

該報告指出，這兩項問題交織之下，學生損失的學習時間驚人。例如，一位從一年級開始每年長期缺課的學生，到四年級結束時，累計的上課時數將比全勤的全美學生少659小時，約等於俄勒岡一整學年的四分之三。報告警告，這種學習時間的差距，將對閱讀能力、學業基礎與未來升學表現帶來深遠影響。

「為兒童發聲俄勒岡」政策經理柯比安表示：「長期缺課本身已經是個嚴重問題，但若結合俄勒岡學年短的結構性問題，對學生而言就是雙重打擊。我們失去的不是幾天的學習，而是幾百小時建立未來的關鍵時間。」

雖然今年俄勒岡小學生的常規出席率已有所提升，達到70.9%，較去年上升6.7個百分點，但仍需更多制度性的改革。

目前，州議會正審議第3199號眾議院法案，由民主黨籍東波特蘭眾議員阮和（Hoa Nguyen）與共和黨籍提拉穆克（Tillamook）參議員蘇珊·韋伯（Suzanne Weber）提出。該法案要求州政府委託研究如何提升學生出席率，為制定州級政策提供依據。該法案已通過眾議院教育委員會，但尚未進入兩院表決階段。

柯比安呼籲：「我們不能忽視這個現實。俄勒岡學生在學習時間上已經起跑落後，我們必須採取行動，給孩子應得的教育機會。」