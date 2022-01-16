學區指有教師透過集體請假 企圖令學校關閉

波特蘭學區在接獲消息指，學區有教職員努力游說同事請假，希望藉此令學校不得不關上大門，學區隨即向教職員們發送了一封電子郵件，表示以非法原因組織缺勤是“非法的”。

1 月 12 日，學區首席人力資源官 Sharon Reese 發出一封電子郵件，暗示最近接到大量因感染病毒而需請假的通知，令到學區懷疑每個病假電話是否屬真實。

她說：“當絕大多數員工都盡可能地回校工作，並在需要時提出請假時，我們卻收到同事的投訴，有其他教職員要求他們打電話請病假，意圖導致學校關門。”她強調，這不僅剝奪了學生面對面學習的機會，從而破壞了我們的核心使命，而且還削弱了教育工作者請假處理感染病毒 或其他正當理由的能力。

Reese 還提到，不守規矩的教育者都將受到調查和紀律處分。

一名教師表示，收到這封郵件有被恐嚇的感覺，她指出，學區一開始就不支持他們，學區應該做的這就是確保每個人的安全。她說：”我最初的反應，和許多其他教育工作者一樣，是沮喪的。我們一直在前線，你知道，每天都和我們的孩子一起。當第一次轉到遠程學習時，學區還未製定出任何計劃前，我們就利用午飯時間給孩子們送電腦、食物、外套和資源的人。我們一直是做實事的人，因此學區暗指我們不工作，實在是在傷害我們。

波特蘭教師協會對 學區這封電郵表示失望，她們指這是侮辱了教師這行業，對老師門不尊重。

主席泰爾說，教師們是不輕易請病假的。她說：“我聽說有教師早上 5點起床寫教學計劃，這樣他們就可以安心在家裡隔離，而代課老師就能按照他的教學計劃教導自己的學生”。

禁止學區的做法，泰爾斯擔心會迫使確診教師，無論是否有症狀，也要返回學校。

根據俄勒岡州衛生局的指引，如果你有新冠 症狀，你應該留在家裡。 如果教師們有症狀，他們也需要待在家裡，泰爾斯說：”因此我們要讓教育工作者知道，學區所發的這一信息不能成為不遵守健康指南的理由。”