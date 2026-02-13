子宮頸癌檢查「零自付」 俄勒岡有望成全美第一個

（本報綜述）俄勒岡州議會正在推動一項新法案，目標很明確：讓女性在做子宮頸癌檢查時，不再因為後續檢查而突然收到高額帳單。如果法案通過，俄勒岡將成為全美第一個規定「子宮頸癌篩檢及必要後續檢查全額由保險支付」的州。

目前，多數保險已涵蓋例行的子宮頸抹片檢查或HPV檢測，但一旦檢查結果出現異常，醫師要求進一步檢查時，保險公司常把這些項目歸類為「診斷檢查」，轉而要求患者自付費用。這類費用動輒數百到上千美元，讓不少人因為負擔不起而延後、甚至放棄追蹤檢查。

這項名為參議院第1527號的法案，將要求保險公司必須同時支付「篩檢」與「醫師認為必要的後續診斷檢查」，患者不需再掏腰包。法案不包含癌症確診後的治療費用，重點放在「早期發現」這一關鍵階段，避免因費用問題錯過最佳治療時機。

立法者指出，子宮頸癌在早期通常是可以有效控制、甚至預防的疾病，但現行保險制度卻在最緊要的時刻增加經濟壓力，反而讓患者更容易中斷醫療流程。支持者認為，取消這段「隱形自付費」，不僅能減輕患者壓力，也有助於降低整體醫療成本。

該法案已通過州參議院醫療委員會，正送交全體審議。審議過程中，未見保險業者公開反對。若順利立法，新規將適用於法案生效後新簽或續保的保險計劃。

對許多俄勒岡女性來說，這項改革意味著：當檢查結果出現異常時，可以專心面對健康問題，而不用同時擔心帳單。