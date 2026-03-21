嬰兒嘴裡發現死老鼠！父親起訴波特蘭房東索賠12萬！

（本報綜述）波特蘭一名父親日前對房東與物業管理公司提起訴訟，原因是他10個月大的嬰兒竟在家中把一隻死老鼠放進嘴裡，事件發生後一家人緊急送醫並搬離住所。

根據2月17日提交至麥魯瑪縣巡迴法院的訴狀，27歲的布萊恩·帕迪拉與妻子於2025年11月8日搬入位於東北Oregon街17899號的Davenport Apartments公寓，租下了一套兩臥室單位。

帕迪拉表示，在簽約前他曾參觀過公寓，但入住時被分配到另一套不同的單位。搬入後不久，一家人便發現屋內情況不對，不僅聞到異味，還在夜間聽到牆內有老鼠活動的聲音，並發現牆洞和大量老鼠糞便。

帕迪拉稱，他多次向物業管理公司提出維修和處理要求，反映牆內存在嚴重鼠患。物業管理公司曾放置老鼠毒餌並試圖封堵牆上的部分洞口，但問題始終沒有得到解決。

事件發生在2025年12月22日。當時帕迪拉正在一家紙箱工廠上班，妻子突然打電話告訴他，10個月大的兒子艾克爾（Iker）把一隻死老鼠放進了嘴裡。帕迪拉表示自己當時「非常憤怒」，立刻離開工作趕回家中。

夫妻隨即將孩子送往急診室檢查。醫院護士檢查後表示孩子沒有出現狂犬病跡象，但仍要求家長密切觀察孩子是否出現新的症狀。帕迪拉表示，目前孩子看起來健康，但他仍然十分擔心。

事件發生後幾天，這家人立即搬離該公寓並解除租約，之後返回加州與家人同住。帕迪拉表示，即使損失幾千美元搬家費用，也比孩子可能受到感染的風險更值得。

訴訟指控房東及物業管理公司違反俄勒岡州《住宅房東與租客法》。該法律規定，房東必須維持房屋處於適合居住的狀態，包括確保房屋沒有垃圾、污物以及老鼠等害蟲。根據訴狀，這家人要求追回2665美元房租，並索賠12.2萬美元的非經濟損失，最終金額將由陪審團決定。

涉事公寓由Avenue5物業管理公司管理，物業管理公司發出置評請求，但目前尚未獲得回應