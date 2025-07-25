婦女遇假聯邦探員詐騙損失60萬美元金條

（本報綜述）俄勒岡州一名60多歲婦女近日誤信冒充聯邦探員的詐騙電話，按照對方指示購買金條並轉交給陌生人，最終損失高達60萬美元，幾乎耗盡一生積蓄。所幸其家人及時報警，才阻止她繼續交出更多金條。

根據俄勒岡州司法部與聯合縣（Union）警長辦公室的說法，這名婦女接到詐騙電話，對方自稱是聯邦探員，聲稱她的銀行帳戶正面臨「即將被凍結或駭入」的風險，必須立刻將資金轉為金條交由政府保管。婦人信以為真，購買金條後，依照指示在停車場將金條交給自稱「快遞人員」的人。

直到她準備再交出價值30萬美元的第二批金條時，姐姐察覺異狀，趕緊撥打州司法部的消費者保護熱線報案。警方及時介入，成功阻止她再次受騙。

州司法部長丹‧雷菲爾德表示，這起案件令人痛心，也凸顯詐騙分子愈來愈狡猾。他提醒民眾：「真正的政府機構絕不會要求你購買金條或貴重物品交出保管。如果感覺哪裡不對勁，請立刻停止並求證。」

辦案人員透露，在與受害者會面時，一名副警長親自接聽詐騙來電，當場揭穿對方身分，才讓婦人清醒過來。據悉，俄勒岡東部近日還有另一名婦女以類似方式受騙，損失了6萬美元的銀條。