女教師遭學生性騷擾獲學區賠償30萬

波特蘭公立學區近日與一名初中女教師達成和解，支付30.1萬美元。該教師稱，她多年來遭受男學生性騷擾，學區不僅未妥善處理校園普遍存在的問題，還因她推動改革對她進行報復。

這位教師名叫蘇珊·安格拉達·巴特利，執教於波特蘭東南部的凱洛格中學(Kellogg)。她表示，性騷擾問題不僅影響她本人，女學生及LGBTQ+學生也長期受到言語和肢體騷擾。她對《俄勒岡人報》說：“我們必須正視這個問題。”她並非想指責學生，而是希望學校能教導他們尊重他人，明白行為界限。

教師巴特利原計劃下週在縣法院出庭，但最終接受學區提出的30.1萬美元和解金，遠低於她最初索賠的55萬美元。其中約四成用於支付律師費。作為和解條件，她辭去八年級英文教師職務。自2024年10月起，她因學區的“針對性行動”申請醫療休假，之後未返校。

學區拒絕置評，並在和解協議中強調，賠償不代表承認過錯。學區律師在法庭文件中稱，性騷擾事件“零星且不嚴重”，並表示已迅速糾正學生行為。

法庭文件顯示，2021至2024年間，女教師巴特利遭遇多起騷擾事件：

2021年：一名八年級男生在課堂上要求她用帶性暗示的詞作為代詞，並在試圖沒收其手機時挑釁她“來拿”。

2022年：一群七年級男生放學後圍住她，用手機拍攝其臀部並喊“性感”。校園監控錄下事件，一名男生承認因5美元“挑戰”參與。

2023年：學生在她背對課堂時，多次發出類似呻吟的聲音，校長記錄顯示學生還伴有口哨聲。

此外，其他教師也報告類似問題：一名女教師被男學生拍打臀部，另有多名女學生表示因騷擾感到無助，認為學校未能有效支持。

2022年，女學生因不滿騷擾問題發起罷課，校園海報寫道：“女孩被男學生性化和騷擾，學校沒做夠！”巴特利最初對校長理查德·史密斯的回應抱有希望。他在2022年9月錄影事件後承諾調查，但最終涉事學生僅停學一天，巴特利認為這形同“放假”，未讓學生吸取教訓。

巴特利稱，因持續反映問題，她遭到學區監控，並被多次調查，包括因鼓勵學生寫信表達不滿和報告疑似性侵事件而受處分。她的律師伊麗莎白·稻吉表示，學區對巴特利的投訴持“男孩淘氣”態度，並對這位20年無瑕疵的教師進行報復性調查。

現年46歲的巴特利曾在波特蘭多所學校任教，辭職後表示不再從事教學。