女孩全家遠赴波特蘭追星 排隊時遭持刀搶劫

（本報綜述）12月7日上午，波特蘭市摩達中心（Moda Center）附近發生了一起驚險的持刀搶劫事件。一名來自溫哥華的家庭在為參加女歌手碧梨（Billie Eilish）演唱會而排隊露營時，遭遇了威脅和搶劫，所幸警方迅速出動控制了嫌犯。

据Koin新聞報道，當天上午11點左右，52歲的流浪女子安吉莉卡·巴特勒（Angelique Butler）突然竄了出來，對在北Williams與東北Multnomah街（Lloyd區）附近天橋底下露營的演唱會粉絲發出威脅。目擊者回憶，巴特勒藏著一把大刀，要求錢財或物品，甚至對不相關的路人發起攻擊。

受害者之一的杰西卡描述了驚險一幕：「她對我們喊叫，要我們交出錢或者睡袋。我的母親看到了她的刀，非常害怕，只能把我們的睡袋交給她。」就在此時，另一名騎自行車的男子路過現場，也遭到嫌犯追趕。嫌犯試圖用刀刺破他的車輪，所幸該男子未受傷。

事件發生後，杰西卡的母親立即報警，波特蘭警方在4分鐘內趕到現場，並在街對面將嫌犯逮捕。警方在嫌犯身上發現了被盜的睡袋和作案的菜刀。巴特勒目前面臨搶劫、威脅、非法持械及行為不檢的指控。

據波特蘭警方數據，今年Lloyd區共發生了29起搶劫案件，儘管比2023年的46起有所下降，但該區的安全問題依然備受關注。杰西卡回憶：「當時她對我媽媽說，她因為看到我嚇壞了，所以才稍微『友善』了一點。但這讓我更加擔心，如果我不在場，她會不會傷害我的父母。」

儘管經歷了這場驚魂事件，杰西卡的家庭仍未放棄觀看演唱會的計劃。她表示：「我的父母還會繼續留在這裡排隊，但我和我的朋友以及妹妹會選擇住酒店以確保安全。」這次露營排隊是為了拿到演唱會腕帶，以確保能在星期日晚上獲得更好的觀看位置。

碧梨作為全球知名的流行音樂偶像，以其獨特的音樂風格和個性贏得了廣泛讚譽。這場不幸的事件未能減少粉絲對她的熱情，但也提醒人們在參加活動時需提高警惕，確保自身安全。