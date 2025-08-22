女子開槍殺人卻被免於起訴 

（本報綜述）波特蘭東北Sandy大道與70大道交口的一家Safeway超市停車場，上月發生致命槍擊案。一名男子當場中槍身亡，而涉嫌開槍的女子最初被控二級謀殺與非法使用武器。但最新進展顯示，經大陪審團審理後，檢方已撤銷所有指控，案件出現戲劇性逆轉。

事件發生在7月18日下午3時52分左右。警方接獲報案趕到現場，發現42歲的賈森·費茨西蒙斯（Jasen Fitzsimmons）中槍倒地，最終不治。調查焦點集中在一輛停在現場的白色廂型工作車，並將在車內的41歲女子阿什·薩雷西（Ashe Sarethi）逮捕送醫後羈押。

根據警方提交的文件，薩雷西事後主動致電911報案，稱自己當時在廂車後方，聽到前門被打開並有人試圖發動車輛。她走到車頭發現有人疑似行竊，因而開槍。

多名目擊者的說法印證了現場混亂。一名證人稱先看到有人試圖撬開這輛白色廂車，隨後傳出槍聲；另一名女性證人則說，她聽到三聲槍響後看到一名男子跑動，隨即倒地不起。

事後，檢方以謀殺與非法用槍將薩雷西送進麥魯瑪縣拘留中心，並計劃於8月18日舉行正式起訴聽證。不過，上週五大陪審團審議後，對兩項指控均裁定「不成立」。檢方隨即宣布無法繼續推動案件，並在當天撤銷全部指控。

目前警方並未公布更多案情細節，也未確認目擊者關於「死者試圖行竊」的說法。這起案件原本是波特蘭今年第20起兇殺案，但隨著指控撤銷，法律責任已告終結。

此案也引發社會廣泛討論：當個人財產遭到威脅時，防衛行為的界線應如何界定？開槍究竟是正當防衛，還是過度使用致命武力？陪審團的裁決雖讓薩雷西免於起訴，但也讓大眾重新思考「自我防衛」與「法律責任」之間的模糊界線。

在美國，所謂「正當防衛」法律因州而異。部分州有「城堡法則」（Castle Doctrine），允許居民在自家或車輛等被視為「私人領地」內，若認為自身或財產遭遇侵害，可使用致命武力自衛，且不必先選擇逃離。但即便如此，法院或陪審團仍需判斷防衛行為是否「合理且必要」。