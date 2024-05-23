女子開槍射擊姊姊男友 誤傷車內15歲兒子

(本報綜述)近日，波特蘭東南區一女子因瑣事向其姐姐的男友開槍，卻不小心誤傷了坐在她車後座的15歲兒子！

據法院記錄顯示，槍擊事件發生在凌晨3點左右，地點位於東南130大道和Sherman街。事發前，現年38歲的波特蘭居民多瑪尼特·A·吉爾馬（Domanete A. Guirma）帶著她的17歲兒子、15歲兒子及17歲兒子的朋友，在其姐姐的伴侶 家門前與其發生對峙。

吉爾馬說，自己帶著槍是為了嚇唬姊姊的男友。然而，就在她揮舞著槍時，槍「走火了」。

門鈴攝像頭記錄下了事發經過。手槍走火後，吉爾馬的大兒子對母親大喊，“你剛剛射中了弟弟！”

警方和法院記錄描述稱，男孩受了重傷，子彈擦過了他的後腦勺射中頸部，好在並不危及生命。大兒子和他的朋友迅速開車把吉爾馬和受了傷的二兒子送到了Adventist Medical Center醫院。

最初，在接受警察詢問時，吉爾馬還撒謊稱是有其他車子經過並開槍射擊擊中了孩子。在調查槍擊現場後，警方向吉爾馬展示了門鈴攝像頭的錄影。她這才承認自己持有槍枝。

警方表示，吉爾馬本就劣質斑斑。2012年和2018年，她因盜用他人身分而被定罪；2018年，她因販賣古柯鹼、海洛因和甲基安非他命而被定罪。

根據法庭記錄，吉爾馬面臨謀殺未遂、二級攻擊和魯莽危害的指控。