女子抗議遭閃光彈炸傷獲賠37.5萬

（本報綜述）波特蘭市議會近日一致通過，將向一名女子支付37.5萬美元賠償金，作為其在2020年抗議活動中被警方閃光彈炸傷的和解補償。該女子聲稱，警方發射的閃光彈造成她身體被彈片擊中、腦震盪，並帶來長期的身心創傷。

此案是波特蘭市自2020年「黑人的命也是命」運動爆發以來，與多起抗議者相關案件中的其中一項和解。當時，美國多地因明尼阿波利斯市一名白人警察導致非裔男子喬治·佛洛伊德死亡而引發全美大規模示威。

根據法院文件，受害者梅根·奧普布雷克於2020年6月25日在波特蘭市中心參加抗議，並於翌日凌晨1時許轉往波特蘭警察局北分局附近的集會現場。當她站在東北馬丁路德金大道與東北埃默森街（ Emerson）交界處高喊口號並用手機拍攝時，警方宣布集會非法。

奧普布雷克表示，她聽從指令準備離開時，遭警方發射的閃光彈擊中，彈體在她身旁爆炸。她提供的訴狀中附有腿部彈片傷口、燒傷與大面積瘀傷的照片。她向市議會描述當時情況：「我什麼都聽不見，滿眼星光，手機被炸飛，只能勉強走了幾十公尺就無法行走。後來醫護人員不得不用手術刀清除壞死組織。」她表示，這些傷勢讓她長期無法工作，也造成持續的心理壓力。

根據法院記錄，爆炸裝置是一種被稱為「橡膠球區域裝置」的閃光彈，裡頭含有橡膠顆粒，屬於警方過去用來驅散人群的非致命武器。波特蘭市律師指出，警方目前已不再使用這類裝置。2025年4月15日的警用裝備清單顯示，雖然尚有其他類型的驅散用催淚與刺激性手榴彈，但不含該裝置。

波特蘭警方過去使用閃光彈也曾造成嚴重傷害。2018年，一名男子被閃光彈擊中頭部導致腦部創傷，市政府最終支付12.5萬美元賠償。

針對本案，波特蘭市法務部與警察局均建議接受和解。市議員薩米爾·卡納爾在會議中詢問警方改革情況。警司克雷格·多布森表示，局方已修改大型示威的應對策略，並導入「溝通警員」制度，以與抗議組織者協調，提升信息導向的指揮方式。

過去五年內，波特蘭市已為涉及警察行為的案件支付超過450萬美元，其中多數與2020年的示威活動有關。