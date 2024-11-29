女子慘死車內 血泊中發現1歲嬰兒 警方徵集線索

（本報綜述）波特蘭一名31歲女子的遺體於11月1日清晨在溫哥華一輛汽車內被發現，身上有多處傷痕，現場血跡斑斑，而車內1歲嬰兒安然無恙。警方將此案列為謀殺案件，並正徵集線索以追查兇手。

死者科特妮·克林頓（Courtney Clinton）是一名牙科助理。當日凌晨4點30分，一名路人在Blandford Drive的街頭發現她的遺體，停在一輛銀色租賃福特Edge車內，隨後報警。警方稱，克林頓疑似遭受暴力襲擊，頸部有疑似銳器造成的傷口，但現場未發現凶器。

車內物品包括電子煙、錢包以及收據和空水瓶，還發現大量血跡，均被警方收集作為證據。但克林頓的手機並未在現場找到，這讓調查人員相信她的社交媒體記錄可能包含關鍵線索。

根據法庭文件，克林頓的一位朋友向警方透露，她經常通過Facebook Messenger與人聯繫，並在感到不安全時與信任的好友分享自己的定位資訊。警方已獲得搜索令，希望通過她的Facebook數據追蹤她案發前的活動路線，並確認她最後接觸的人。

調查顯示，克林頓最後一次發送定位是在10月29日凌晨3點38分，距她被發現時已過了三天左右。同日的監控畫面還顯示她曾出現在波特蘭的住家附近。

克林頓的姐姐多米尼克·富勒表示，科特妮是三個孩子的母親，包括一名8歲的兒子和10歲的女兒。她已在GoFundMe上發起募款活動，呼籲社會幫助支付葬禮費用並支持孩子的生活。

值得注意的是，克林頓的悲劇發生在她弟弟東特·馬西斯被槍殺約四個月後。馬西斯在波特蘭的一間汽車旅館附近遇害，當時年僅25歲。

目前，警方尚未公佈任何嫌疑人。克林頓的1歲幼兒已由家人接管照顧，警方與其家人呼籲知情人士提供案件線索。

“這種事情對一位母親和她的孩子來說，實在過於殘忍。我們祈求能夠獲得正義，”富勒說道。

知情人士可通過俄勒岡州犯罪舉報熱線提供信息，線索可匿名提交至網站crimestoppersoforegon.com，或撥打電話503-823-4357，亦可使用P3 Tips應用。俄勒岡州犯罪舉報中心提供最高2500美元的現金獎勵，鼓勵民眾協助解決未破的重罪案件。