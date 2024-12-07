女子帶兩狗登山遇害 其夫被控謀殺 

(本報綜述)近日，克拉克馬斯縣(Clackamas)發生一起震驚全美的命案。男子不僅殺害解法多年的妻子，連妻子的兩條寵物狗也不放過，雙雙殺死。

61歲的蘇珊·「菲尼克斯」·蘭-富尼爾（Susan “Phoenix” Lane-Fournier）是一名熱愛戶外活動的登山愛好者。她於11月22日未按時上班，被認爲是帶著兩隻狗到胡德山國家森林徒步旅行后失蹤。第二天，有市民在Welches附近的綠峽谷小徑（Green Canyon Way Trail）發現了她所駕駛的白色福特卡車。警方隨即展開大規模搜索，部署20多名志願者和搜救隊員。

面對低至攝氏約1度的寒冷天氣，搜索持續了數日，搜救人員共投入超過800小時。經過四天的搜尋，當局於11月26日因天氣惡劣和生還可能性低而暫停搜索。

然而，11月29日上午8點30分左右，克拉克默斯縣（Clackamas County）警長辦公室接獲報告，在東26號高速公路和東Miller路附近發現一具屍體。經確認，死者為蘇珊·蘭-富尼耶。11月30日，俄勒岡州法醫辦公室進行驗屍，確認死因為他殺。

隨著調查深入，警方將重點放在蘇珊的丈夫米歇爾·富尼爾身上。當日，71歲的富尼爾於被逮捕，並被控二級謀殺，目前無法保釋。克拉克默斯縣警長辦公室表示，正在尋求更多與富尼爾在其妻失蹤前後行蹤相關的線索。

事發後，蘇珊的兩隻馬里努瓦犬埃隆德（Elrond）和埃洛斯（Elros）也下落不明。11月30日，警方最終在胡德山國家森林內發現了兩隻死去的狗，並正確認其身份。

值得注意的是，蘇珊已於10月31日以「不可調和的分歧」為由提出離婚申請，試圖結束兩人12年的婚姻。

蘇珊的遇害引發了社區的廣泛關注。她的朋友和鄰居形容她是一位熱心助人的人，對工作和戶外活動充滿熱情。她的悲劇性離世讓許多人感到震驚和悲痛。

克拉克馬斯縣警長辦公室呼籲知情人士提供線索，並公開了米歇爾·富尼爾的照片，希望能獲得更多有助於案件調查的信息。民眾可撥打警局線索電話503-723-4949，或通過網上提交相關信息。目前，該案件仍在進一步調查中。警方表示，將持續跟進相關線索，以盡快還原案件全貌，並為受害者伸張正義。