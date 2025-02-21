女子在东南82街遭Amtrak列車撞擊身亡

(本報綜述)俄勒岡州克拉克馬斯縣（Clackamas）2月16日周日上午發生一起火車撞擊事故，一名女性在東南82大道（Southeast 82nd Avenue）附近遭Amtrak列車撞擊，當場身亡。

克拉克馬斯縣警長辦公室表示，事故發生於上午10時15分左右，當時該女子可能正在鐵軌上或其附近行走，隨後被北向行駛的Amtrak列車撞上。該列車行駛於聯合太平洋鐵路（Union Pacific）鐵路線上，事件發生時，車上乘客及列車組員均未受傷。

當地警方接獲報案後，立即趕往現場，目前該事故仍在調查中。克拉克馬斯縣警長辦公室正與Amtrak、聯合太平洋鐵路公司及縣法醫辦公室合作，以確定事故發生的確切原因。

Amtrak發言人金伯利·伍茲（Kimberly Woods）表示，事發時列車上共有183名乘客及工作人員，無人受傷。然而，該事故導致列車在距離波特蘭東南約8英里處延誤近兩小時。

根據在線列車追蹤數據，列車於上午10時16分停下。當時，乘客洛林·貝瑞透過電話訪問表示，她聽到車內廣播稱，列車因「有行人與列車設備發生接觸」而停駛。稍後，另一則廣播通知乘客，確認一名行走於鐵軌上的行人被高速行駛的列車撞上。

這起事故並非該地區首次發生類似事件。去年6月，一名聾人男子在坎比（Canby）橫越鐵軌時遭Amtrak列車撞擊身亡。而在去年3月，一名18歲的坎比高中學生在克拉克馬斯縣博覽會場附近的鐵軌遭貨運列車撞擊，不幸喪生。

目前，克拉克馬斯縣警長辦公室正與Amtrak、聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）及縣法醫辦公室聯手調查此事件，以釐清事故發生的確切原因。