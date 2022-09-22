奧斯維戈湖市舉辦多元文化節 華人傳統文化展示受追捧  

（本報記者王星報道）仲秋時節，一場由華、日、韓、墨、非、印第安等各族裔集中展現的多元文化節，9月18日在奧斯威戈湖畔千禧廣場舉行。本次由奧斯威戈湖市主辦的文化節，異彩紛呈，歌舞表演和各具特色的工藝物品展示，呈現了世界性多元文化景觀。

奧斯威戈湖市位於波特蘭以南的克拉克默斯縣，境內的奧斯威戈湖風光旖旎，是聞名遐邇的勝地。為展現區域內各族裔多元文化，促進交流融合，奧斯威戈湖市於仲秋佳日，在千禧廣場舉辦了本次社區文化節，波特蘭中國聯誼會、Lake Oswego Chinese Council和獅子協會 visionenvoy、希望學校應邀參加了這一活動。

活動包括各族裔表演的傳統歌舞、樂器、服飾和功夫、醒獅等，同時在廣場周邊設置了手工、書畫和工藝品的展示及不同風味的美食小吃。非營利組織的公益性服務也在其列。波特蘭中國聯誼會為此設立了戒煙、防疫等宣傳展臺，並與Lake Oswego Chinese Council和獅子協會 visionenvoy 分部為市民提供了書畫、漢服、象棋、手絹、毽子等傳統文化體驗和輪盤抽獎等活動平臺。

在傳統文化表演環節中，日本太鼓、愛爾蘭傳統樂隊、墨西哥民歌、印第安土著舞蹈、中華武術和旗袍秀、漢服秀及越裔醒獅等，向觀眾呈現了不同風采的民族風情和文化魅力。

波特蘭中國聯誼會健身舞蹈隊在場上表演了傳統服飾旗袍秀，獅子協會visionenvoy 分部展示了漢服服飾魅力，獲得了觀眾一致好評。希望中文學校武術班表演了傳統功夫的拳術和器械，在觀眾不斷掌聲中多次上場，他們傾情投入的表演引人入勝，興高采烈。

本次文化節為奧斯維戈湖市首次舉辦，獲得了預期成功效果。從中午開始直至晚上在長達八小時的活動中，觀眾始終絡繹不絕，領略了各族裔多元文化風情，盡享了具有世界性的民族文化大餐。