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奧斯威戈湖市2022年度藝術節落下帷幕 五位中國藝術家協會成員作品參展獲多個獎項

　　本報記者俄廣才攝影報導）奧斯威戈湖（Lake Oswego2022年度藝術節開幕典禮於上週六上午舉行這是自疫情以來，該市年度藝術節首次對外公開舉行，也是該市自1963年以來所舉辦的第57屆藝術節。

　　本屆藝術節上，共展出了來自本地各社區多個族裔百餘位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫、攝影等數百幅作品。

　　俄勒岡中國藝術家協會會長李鐵，副會長陳文仕，畫家趙漢興、畫家汪文、書畫家劉偉力等五位藝術家的作品參加了本年度藝術節。

　　李鐵的參展作品一如既往保持了強烈生動的寫實風格。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題並通過作品深刻地揭示出來，人物性格和內心世界描繪出神入畫具有鮮明的時代感。長期以來在俄勒岡州的多家畫廊舉辦展覽，深受民眾喜愛。

　　本屆眾多不同藝術風格的參展作品陳文仕先生的幾幅版畫作品得到了大家的一致好評近年來，他勇於探索，不斷在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新，以其嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品空間開闊，清新脫俗、境界深遠給人以寧靜、祥和之美感，被業內人士譽為大師級水準。

　　畫家趙漢興多年從事嶺南畫派花鳥畫創作，在傳統中國繪畫技巧中融入西方的風格更趨於寫實。其作品畫風細膩、色彩明快，充滿生命力與大自然的氣息而深受人們喜愛。在廣州及本地多次舉辦個人畫展及聯展，其作品多為名人政要所喜愛而被廣泛收藏。

　　畫家汪文多年以來專注研習工筆畫。她的創作借鑒中國古典繪畫、戲曲服飾、山石景觀等傳統繪畫方式，其作品表現古樸典雅，意境幽深。曾多次參加各級藝術展，深獲好評。本屆藝術節上就有兩幅作品入選在奧斯威戈湖藝術中心展出。

　　書畫家劉偉力藝術涉及面廣泛，其篆隸古樸厚重，別具一格；草書奔放老道，氣勢非凡；繪畫作品筆墨清新，尤善山水竹荷，頗有靈氣。多次舉辦書畫展及藝術收藏展，其作品為多家藝術機構收藏。

　　本屆藝術節中，李鐵繪畫作品歡樂瞬間獲得了本年度藝術節最高獎項『最佳作品獎』，這已是李鐵第五次獲得該藝術節最高獎項。李鐵另一幅作品歷史回顧獲得藍帶獎。

陳文仕版畫作品紫色山花獲藍帶獎，曾入選第96屆國際版畫雙年展並獲得大獎的作品雪夜在本屆藝術節上被收藏。

　　畫家趙漢興的國畫作品串串紫珠掛葉稍獲得黃帶獎。

　　藝術節執行總監Andrew Edwards向獲獎藝術家們表示祝賀。藝術節執行委員會負責人Mike Denton；藝術節執行委員會副主席Jeanne Denton，分別為李鐵和陳文仕頒發了獲獎證書。

圖片說明：

7287–藝術節執行委員會負責人Mike Denton（右）為李鐵頒發獲獎證書

7311–藝術節執行委員會副主席Jeanne Denton（右）為陳文仕頒發獲獎證書

7320–藝術節執行總監Andrew Edwards與參展的藝術家們合影。左起：劉偉力、汪文、Andrew Edwards、李鐵、陳文仕