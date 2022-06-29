奧斯威戈湖市2022年度藝術節落下帷幕 五位中國藝術家協會成員作品參展獲多個獎項

（本報記者俄廣才攝影報導）奧斯威戈湖（Lake Oswego）市2022年度藝術節開幕典禮，於上週六上午舉行。這是自疫情以來，該市年度藝術節首次對外公開舉行，也是該市自1963年以來所舉辦的第57屆藝術節。

本屆藝術節上，共展出了來自本地各社區多個族裔百餘位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫、攝影等數百幅作品。

俄勒岡中國藝術家協會會長李鐵，副會長陳文仕，畫家趙漢興、畫家汪文、書畫家劉偉力等五位藝術家的作品參加了本年度藝術節。

李鐵的參展作品一如既往地保持了其強烈生動的寫實風格。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題並通過作品深刻地揭示出來，人物性格和內心世界描繪得出神入畫，具有鮮明的時代感。長期以來在俄勒岡州的多家畫廊舉辦展覽，深受民眾喜愛。

在本屆眾多不同藝術風格的參展作品中，陳文仕先生的幾幅版畫作品得到了大家的一致好評。近年來，他勇於探索，不斷在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新，以其嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品空間開闊，清新脫俗、境界深遠，給人以寧靜、祥和之美感，被業內人士譽為大師級水準。

畫家趙漢興多年從事嶺南畫派花鳥畫創作，在傳統中國繪畫技巧中融入西方的風格更趨於寫實。其作品畫風細膩、色彩明快，充滿生命力與大自然的氣息而深受人們喜愛。在廣州及本地多次舉辦個人畫展及聯展，其作品多為名人政要所喜愛而被廣泛收藏。

畫家汪文多年以來專注研習工筆畫。她的創作借鑒中國古典繪畫、戲曲服飾、山石景觀等傳統繪畫方式，其作品表現古樸典雅，意境幽深。曾多次參加各級藝術展，深獲好評。本屆藝術節上就有兩幅作品入選在奧斯威戈湖市藝術中心展出。

書畫家劉偉力藝術涉及面廣泛，其篆隸古樸厚重，別具一格；草書奔放老道，氣勢非凡；繪畫作品筆墨清新，尤善山水竹荷，頗有靈氣。多次舉辦書畫展及藝術收藏展，其作品為多家藝術機構收藏。

本屆藝術節中，李鐵繪畫作品《歡樂瞬間》獲得了本年度藝術節最高獎項『最佳作品獎』，這已是李鐵第五次獲得該藝術節最高獎項。李鐵另一幅作品《歷史回顧》獲得藍帶獎。

陳文仕版畫作品《紫色山花》獲藍帶獎，曾入選第96屆國際版畫雙年展並獲得大獎的作品《雪夜》，在本屆藝術節上被收藏。

畫家趙漢興的國畫作品《串串紫珠掛葉稍》獲得黃帶獎。

藝術節執行總監Andrew Edwards向獲獎藝術家們表示祝賀。藝術節執行委員會負責人Mike Denton；藝術節執行委員會副主席Jeanne Denton，分別為李鐵和陳文仕頒發了獲獎證書。

圖片說明：

7287–藝術節執行委員會負責人Mike Denton（右）為李鐵頒發獲獎證書

7311–藝術節執行委員會副主席Jeanne Denton（右）為陳文仕頒發獲獎證書

7320–藝術節執行總監Andrew Edwards與參展的藝術家們合影。左起：劉偉力、汪文、Andrew Edwards、李鐵、陳文仕