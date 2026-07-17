奇葩男子行李裡藏38磅大麻 乘飛機前被捕

（本報綜述）一名24歲男子近日在波特蘭國際機場準備搭乘飛機時，竟將超過38磅大麻塞進托運行李，結果還沒登機，就被機場警方當場攔下並逮捕。

根據法院文件，事發於7月10日凌晨約1時30分。運輸安全管理局人員在機場托運行李檢查區發現，一個行李箱內裝有大量疑似大麻，隨即通知港務局警察到場調查。

警方很快確認，行李箱屬於24歲男子吉哈德·伊本·易卜拉欣·穆罕默德。當時他正準備搭乘聯合航空1802號班機，從波特蘭飛往新澤西州紐瓦克。警方在他登機前將其帶離隊伍接受調查。

調查人員隨後發現，該男子一共托運了兩個行李箱。警方扣查第二件行李後，又在裡面找到更多疑似大麻。兩個行李箱內的大麻總重量超過38磅，約合17公斤。

除大量大麻外，警方還在男子隨身背包內發現超過5000美元現金，以及與兩件托運行李相符的行李標籤。機場監控畫面也拍到該男子親自在航空公司櫃檯辦理兩件行李的托運手續。

該男子目前被控非法輸入或輸出大麻產品、非法運送大麻產品，以及成年人非法持有大麻等罪名，並已在姆爾特諾默縣巡迴法院出庭。

雖然俄勒岡州允許成年人合法持有一定數量的大麻，但攜帶如此大量大麻乘坐商業航班，並企圖運往外州，已遠遠超出合法範圍。這名男子還未離開波特蘭，行李就先在安檢區露了餡，最終不但沒能登機，反而直接進了警局。