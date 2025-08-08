天牛害蟲入侵波特蘭 9萬棵樹木受威脅

（本報綜述）波特蘭市政府近日警告，一種名為綠灰木天牛（Emerald Ash Borer）的入侵甲蟲正逼近該市，甚至可能已經出現。這種半英寸長、呈金屬綠色的昆蟲，已在華盛頓州及俄勒岡州的Yamhill、Marion和Clackamas縣發現，對城市綠化構成重大威脅。波特蘭公園與休閒局城市林業部門表示，全市有超過95,000棵白蠟樹面臨危險。

專家指出，綠灰木天牛之所以難以防治，原因在於其幼蟲會藏在樹皮之下啃食木質部，讓樹木逐漸失去輸送水分和養分的能力，通常在樹木完全枯死時才被發現。一旦擴散，幾乎沒有天然天敵可以抑制，傳播速度極快，在美國中西部地區已造成數億棵樹死亡。

白蠟樹的消失不僅意味著城市遮蔭能力下降，夏季高溫將更難控制，增加「熱島效應」。此外，路邊與公園景觀受損，社區綠意減少，恐導致周邊地產價值下降。對許多以綠樹為賣點的住宅區而言，這是長期的經濟和居住舒適度挑戰。

波特蘭市的防治計畫包括與州級及地區合作伙伴以及公眾協作監測害蟲傳播；鼓勵使用殺蟲劑保護公共及私人土地上的白蠟樹；並對無法有效使用殺蟲劑保護的城市公園樹木進行清除，同時強調社區參與的重要性，呼籲居民報告可疑樹木健康問題，以便及時控制疫情擴散。