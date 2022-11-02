天然氣大幅加價超過24%

（本報綜述）俄勒岡州公用事業委員會(PUC)批准西北天然氣（NW Natural）大幅加價，平均加幅超過24.4%，新收費將由11月1日起正式生效。

俄勒岡州能源基金執行董事奧爾布里頓指出：隨著寒冬將至，今次的加價幅度大，預計會影響到收入固定和低收入家庭。俄勒岡能源基金一直幫助那些沒有能力支付水電費的家庭，幫助他們保持有水電的供應。

當PUC的執行董事邁克格蘭特被問到為什麼選擇很多家庭都要天然氣供暖時宣佈加價，他回應時提到，在過去14年中有8年出現減價，但在今年的通脹壓力下，確實會傷害許多家庭。

PUC表示，加價原因有兩個：一是年度調整以反映天然氣價格的變化，由於全球供應問題，今年價格較高；另一原因是增加其它與天然氣無關的收費，據邁克格蘭特，這包括工資、稅收、物業費用、設備、資本等成本。西北天然氣亦希望藉增加收費來進行一些新的投資，包括可再生天然氣設施。＂

為了減輕這大幅加價的影響，PUC推出一項全年分攤計劃。邁克格蘭特說：“從3月中旬開始，在能源使用量低得多的溫暖月份，客戶將償還冬季的遞延成本。”

因此，部份冬季的加幅會延至夏季費用較低時才收，所以一個家庭的全年平均增幅將在每月14美元左右。西北天然氣表示他們已盡了最大努力將影響減至最低。

俄勒岡能源基金鼓勵任何拖欠賬單的人通過其網站或971-386-2124聯繫他們。同時西北天然氣亦由11月1日開始，向低收入的客戶提供減費計劃。