天津續寫十二載俄勒岡情誼 廣西構建文旅友城合作框架

（本報訊） 6月6日，天津市代表團與廣西壯族自治區代表團同期訪問俄勒岡州，聚焦文旅合作、青年交流、友城建設及經貿教育等領域，共同推動中美地方務實合作走深走實。

天津代表團：同慶結好十二週年，共繪經貿教育合作新藍圖

在兩地締結友好省州關係12週年之際，天津市代表團到訪波特蘭，與波特蘭州立大學商學院舉行友好交流會議。

天津外辦美大處處長趙晶、副處長穆鵬、貿促會天津分會貿易投資促進部副部長張旭；俄州參議員兼俄勒岡—天津友好關係協會主席麗莎·雷諾茲（Lisa Reynolds）、俄勒岡州姐妹省州委員會執行主席藍進、俄勒岡中國理事會秘書長謝龍權、俄勒岡—天津友好協會執行主任劉美如博士，以及波特蘭州立大學商學院院長胡清博士等共同出席了會議。

藍進回顧了十餘年來推動兩地結好的歷程，表示將繼續統籌各方資源，保障雙方合作穩步推進。麗莎·雷諾茲則溫馨回憶起到訪天津的美好經歷，高度讚揚天津的生態城市建設與繁榮的港口業態，並表示願全力對接天津的發展需求。

趙晶處長詳細介紹了天津「十五五」發展規劃，並提出三點合作倡議：搭建政府、高校、民間的常態化溝通渠道；聚焦綠色低碳、生態城市與聯合科研，持續辦好氣候變化論壇；深化人文往來，正式邀請俄勒岡州青年代表團於今年7月赴津訪問。

張旭副部長則重點推介了天津的世界級港口、完備的產業鏈及優良的營商環境，熱情邀請俄州農業、食品加工、清潔能源、臨港物流等企業組團赴津參展與考察洽談。

教育合作亦是本次交流的核心。波特蘭州立大學商學院院長胡清博士介紹了該院的辦學優勢：課程前沿並融入人工智能（AI）教學，學費親民且商科專業在留學簽證申請上具備優勢，同時與英特爾（Intel）、耐克（Nike）等本土知名企業緊密合作，能為學生提供豐富的實習機會。雙方達成共識，將以2+2、3+1等模式從小規模試點起步，穩步推進校際合作。

此外，雙方進一步確認了後續的工作安排：俄州計劃於今年9月組織經貿代表團訪華，並將天津列為重點訪問地。同時將擴大氣候變化論壇的規模，聯動美西海岸各州協同開展相關工作。會後，代表團實地走訪了當地企業並考察文旅景點，雙方互贈了天津非物質文化遺產楊柳青年畫等紀念品。

廣西代表團：深化文旅合作，推動與塞勒姆市締結友好關係

廣西壯族自治區文化和旅遊廳廳長韓流率團訪問波特蘭市與塞勒姆市。在俄勒岡中國理事會的全程協調下，代表團與當地政要及旅遊機構代表舉行了多場深入的交流座談。

在與俄州財政官伊麗莎白·斯坦納（Elizabeth Steiner）的會談中，雙方積極推介了廣西青秀山、桂林山水，以及俄州森林公園、火山湖、威拉米特谷葡萄酒產區等標誌性景觀。雙方一致認為，廣西與俄勒岡州在生態環境、自然資源及文旅產業上高度契合，並就加強旅遊推廣與產業合作深入交換了意見。

同時，雙方共同回顧了二戰期間飛虎隊並肩抗戰的珍貴歷史。韓流廳長特別邀請俄勒岡州相關學校參與「飛虎隊友誼學校」建設項目，共同傳續中美歷史紐帶。雙方高度認同青年交流的重要性，表示將持續推動兩地青年互訪。

在塞勒姆市的座談會上，代表團與州參議員黛布·帕特森（Deb Patterson）及當地政府、旅遊局代表展開深入交流。廣西方面重點介紹了桂林深厚的歷史文化底蘊，建議以此訪為契機建立常態化交流機製，並適時啟動友好城市締結工作。塞勒姆市代表對此給予積極回應，並期待未來在旅遊、教育、植物育種及城市發展等領域開展務實合作。

當晚，俄勒岡中國理事會在魚樂軒酒家舉行歡迎晚宴，熱情款待天津與廣西代表團成員一行。

地方交往築牢中美關係基石

此次天津與廣西代表團同期訪問俄勒岡州，充分彰顯了中美地方民間交流的活力與潛力。天津與俄勒岡州將持續深化在經貿、教育、氣候治理等領域的合作，進一步鞏固跨越十二載的友城根基；同時，廣西與塞勒姆市在文旅、青年互動及飛虎隊歷史傳承等方面達成了廣泛共識，締結友好城市關係具備高度的可行性。雙方一致認為，地方交往是中美關係的重要基石，未來將攜手推動更多務實項目落地，讓跨越山海的友好情誼長久延續。（天津代表團圖片由劉美如博士提供）