大華超級市場【亞洲美食節】盛大開鑼 波特蘭中文電視在次與你玩遊戲贏獎品 準時周六上午11點　大華超市見

（本報訊）繼上兩次大華超市與波特蘭中文電視合辦推廣活動後，今個月藉著宣傳大華超市的【亞洲美食節】，再次捲土重來。有興趣到大華一邊買雜貨一邊贏取你喜愛的亞洲美食的朋友，請在本週六（10/30）上午11點準時到大華超市參加現場活動。

秋風起，瓜果香，正式享受豐收美食之時。大華超市精心策畫「亞洲美食節」，旨在挑選出最優質的亞洲美食商品呈現給大家。

從10月22日到11月4日，大華超市將聯同多家知名食品廠商舉辦「亞洲美食節」，將富含亞洲特色的美食齊聚一堂，讓您無需長途跨國旅行就能盡享亞洲各國的美食。

亞洲美食從北到南各具文化特色，諸如簡單精緻的日式煎餃、風味拉麵、美味便當，或是辛辣刺激的韓國泡菜、辣年糕，還有台灣創新與傳統結合的各式零食點心，多樣化的選擇，讓您怎麼也吃不膩！其中大利牌日式鍋貼和日式炸雞塊都是備受大人小孩青睞的日本料理，搭配上多種口味的日式咖哩和味噌豆腐湯，更是家庭主婦快速備餐的好幫手！

一瓶好的調味醬料可以馬上讓各式菜餚達到畫龍點睛的效果，老字號的萬字牌醬油或是味淋都是零失敗料理的必備法寶!萬字牌多款燒烤醬風味獨具，更是讓人垂涎欲滴的秘方。香甜微辣味的S&B日式香飯沾醬含有酥脆爽口的蒜粒，拌飯或拌麵都讓人胃口大開。沿用傳統製法的韓式辣豆瓣醬則可以助您輕鬆做出道地的韓國料理。

居家休閒時的美味零食更是琳琅滿目，台灣大廠義美小泡芙有草莓、香草、巧克力各種口味，金黃酥脆的餅皮加上濃郁內餡，讓人一口一個停不下來。韓國樂天巧克力鬆餅的好吃秘訣在於微波加熱幾秒，軟化後的餡料搭配濃郁的巧克力鬆餅，美味爆表!海太蜂蜜奶油薯片綜合了香甜的洋槐花蜂蜜和香濃奶油，一塊塊薄脆薯片又甜又鹹很是滋味。 還有眾多口味的洽洽香瓜子、黃飛紅麻辣花生、和蟹黃味瓜子仁則是追劇時不可或缺的標配。

各種推陳出新的飲料冰品當然也是亞洲美食的特色之一。台灣近年來風行的珍珠奶茶雪糕，大華超市幾乎囊括了各大著名品牌。還有獨特的日式麻糬冰淇淋，抹茶冰搭配紅豆泥加上超級Q彈麻糬，口感口味都堪稱一絕!日本深受大眾喜愛的ORANGE香草千層蛋糕，口感豐富，甜而不膩，是款令人無法抗拒的甜點。喜歡傳統飲料的朋友也可以找到老牌泰山仙草蜜、伊藤園綠茶、養樂多、或是可爾必思乳酸飲料，眾多口味任君選擇。

三五好友用餐小酌的酒精飲料則有來自北海道的Sapporo札幌啤酒，風味細緻帶有清爽的麥香味；還有松竹梅和大關的各式清酒，不但適合飲用也可以運用在料理上；選用上等梅子果實釀製的蝶矢梅酒，香甜柔和的口感深受女性朋友喜歡，一杯美酒讓您的亞洲美食之旅畫上完美的句點。

大華超級市場全力為顧客提供豐富的購物體驗並期待您的光臨惠顧。查詢活動詳情，請請親臨大華超級市場：8155 SW Hall Blvd, Beaverton, OR 97008，或瀏覽：www.99ranch.com，或登錄大華超市手機購物程式。