大筆「意外收入」　波市庫房水浸 各部門爭相要求為下一年預算加碼

（本報綜述）波特蘭市經濟預算辦公室上周五透露，預計會有一筆巨額的意外之財會落入波特蘭的金庫，消息一出，估計市政府各部門和議員將想盡辦法，為自己部門爭下更多的經費。估計這筆「意外收入」約有6,200萬元，將撥入市政府的常費基金內。

經濟預算辦公室表示，這筆「意外收入」大部分是來自雜貨店、家居建材店等連鎖大企業的商業牌照稅，這些商家在疫情期間生意火熱，盈利大增，因此令到政府有意想不到的收入，遠超預期。發言人表示，這確是一個超額的盈餘，而州政府和縣政府也有著同樣的情況。

經濟預算辦公室指出，在疫情大流行的情況下對經濟作出預測，是一個大挑戰，而他們亦只能用較保守的法式來定出預算。

政府部門在這消息之前剛好就市政府的秋季預算監控流程，已提出額外增加570萬元經費的請求，市長必須在10月18日前提交包括所有額外經費請求的決定，在這日子之前，市政府部門還可以提出「加碼」的要求。

惠勒市長和市議員們已同意花費100萬多元在全市範圍內擴大波特蘭市街坊緊急應變單位（Portland Street Response）計劃。這計劃已在Lents區試行了一段時間，它是一個由心理健康緊急應變人員和醫療急救人員所組成的工作團隊，取代警察應對911求助個案。

市長亦希望波特蘭警局能重新僱用最多80名在7月1日前退休的警員，和為警員配備隨身攝錄機。

在最近的民意調查中，市民一至認為露宿者、治安和公共安全以及波特蘭持續存在的垃圾問題都是市政府首要處理的問題。

根據現行政策，波特蘭市議會最多可以將秋季盈餘的一半用於一般服務項目。 剩下的一半用於重大維護和基礎設施項目。預算辦公室表示，該市今年早些時候還有250萬元未動用的應急資金。

各部門和議員們正急於在未來10天左右的時間內提出其他的開支建議。預算辦公室建議市政府發放略高於1400萬元的經費，其中包括850萬元的未來負債，並將剩餘的留作未來。

預計惠勒市長將於10月19日提交秋季的預算，並於同日舉行工作會議，10月27日舉行公開聽證會，並於當天進行最終投票。

市長在周五的一份聲明中表示，這筆錢“將讓我們可立即投資在我的優先事項，包括減少槍支暴力、解決露宿者方案、清潔街道和支持我們的小企業。”