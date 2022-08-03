大流行使麥魯瑪縣人口出現負增長

（本報綜述 王星編譯）自大流行以來，麥魯瑪縣人口呈大幅度下降趨勢，其中25至29歲年齡段人群的下降尤為突出，與之前相比減少近三分之一。這是最近一項人口調查所顯示的結果。

大流行的兩年對全美人口變動造成了極大影響。突如其來的疫情，改變了人們正常的工作和生活，導致城市人口出現異常變化，中心城市人口中的年輕人減少更為驚人。據美國人口普查局發布的最新數據，2020年7月至2021年7月，以降幅最大的舊金山為例，有超過六分之一的25至29歲的年輕人移出中心城市遷往其它地區。

儘管麥魯瑪縣雖未達到舊金山的降幅，但25至29歲的年齡段人口的減少仍成為當地整體人口下降的主要因素。數據顯示，該縣現有總人口為803,377人，實際減少數為12,494人，其中25至29歲年齡段為4,127人。

與之相反，40至50歲年齡段增加了1700人，65歲及以上增加了2000多人。減少的人口中以白人為多。但新增了1,427名拉丁裔人，相對緩和了減少幅度。

對於麥魯瑪縣人口自2021年以來出現的負增長，多位專家從各自研究的角度分別作出闡述。

波特蘭州立大學人口研究員雷納森認為，「新冠病毒大流行推動了這一趨勢」的形成。人們會搬離城市，尋求更經濟的住房和生活條件。俄勒岡州經濟分析辦公室的經濟學家萊納強調，人們住在城市的社會原因，因為停工而失去意義。他們可以遠程工作，孩子可以遠程上學。布魯金斯學會人口統計專家威廉弗雷表示，由於年輕人更加自由，不受婚姻、家庭、購房以及事業的束縛，所以有更多的遷徙的便利，離開城市生活就成為一種選擇。」