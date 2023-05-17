大波特蘭都會區那個城市房價最貴?

（本報綜述）買屋不僅是給人一個居所，很多人更會視之為人生中最重要的投資之一。房屋是屬於有可能大幅升值的資產，但隨著房價創下歷史新高，買家的負擔能力正面臨大挑戰。接連的加息，使每月還款變得更加貴；截至5月4日，30年期固定抵押貸款利率為6.39%。

美國的典型房屋價值在去年增長了3%，達到334,994美元。房價在大波特蘭地區情況又如何呢？

最近一家網絡調查公司使用地產網頁Zillow的數據，編製了一份波特蘭都會區，截至2023年3月為止，房價最高的城市名單。Zillow的數據代表的是所有房屋經季節性調整後的中等房價，結果名單中出現了大波特蘭地區內的79個城市。

根據該名單，下列是房價最高的30個城市，並且列出房價在過去一年以及自2018年的升／跌幅：

第30位：Banks，典型房價 $582,366

過去一年升幅為1.8%，過去五年升幅為53.4%

第29位：North Plains，典型房價 $593,245

過去一年升幅為1.2%，過去五年升幅為45.6%

第28位：Gaston，典型房價 $598,367

過去一年房價跌了－1.4%，過去五年升幅為57.8%

第27位：Tigard，典型房價 $602,332，

過去一年房價跌了－1.2%，過去五年升幅為29.7%

第26位：Trout Lake（華州），典型房價 $602,498

過去一年升幅為0.6%，過去五年升幅為53%

第25位：Warren，典型房價 $617,307

過去一年房價跌了－1.0%，過去五年升幅為35.3%

第24位：Rockcreek，典型房價 $620,938

過去一年房價跌了－0.8%，過去五年升幅為25.3%

第23位：La Center（華州），典型房價 $623,019

過去一年房價跌了－0.7%，過去五年升幅為42.3%

第22位：Corbett，典型房價 $623,817

過去一年下降了－5.1%，過去五年升幅為39.2%

第21位：Sherwood，典型房價 $625,747

過去一年升幅為1.4%，過去五年升幅為42.1%

第20位：Colton, 典型房價$626,1590

過去一年房價跌了-3.3%，過去五年升幅為53.8%

第19位：Garden Home

Whitford，典型房價$633,924

過去一年房價跌了-1.1%，過去五年升幅為26.1%

第18位: Wilsonville，典型房價 $634,357

過去一年升幅為1.5%，過去五年升幅為40.7%

第17位：Tualatin，典型房價 $636,111

過去一年房價跌了-1.8%，過去五年升幅為31.2%

第16位：EagleCreek，典型房價 $645,463

過去一年房價跌了-2.4%，過去五年升幅為39.8%

第15位：Amboy（華州），典型房價 $658,954

過去一年房價跌了-0.3%，過去五年升幅為44.1%

第14位：Damascus，典型房價 $657,530

過去一年房價跌了-0.5%，過去五年升幅為37%

第13位：Ridgefield（華州），典型房價 $658,954

過去一年升幅為1.3%，過去五年升幅為52%

第12位：Mulino，典型房價 $677,083

過去一年升幅為0.1%，過去五年升幅為51.5%

第11位：Boring，典型房價 $685,675

過去一年房價跌了-1.9%，過去五年升幅為44%

第10位：Happy Valley，典型房價 $689,655

過去一年升幅為0.9%，過去五年升幅為37.8%

第9位：Camas（華州），典型房價 $709,662

過去一年升幅為2.6%，過去五年升幅為52.7%

第8位：Underwood（華州），典型房價 $733,372

過去一年升幅為0.2%，過去五年升幅為59.5%

第7位：Beavercreek，典型房價 $734,586

過去一年升幅為0.3%，過去五年升幅為51.5%

第6位：Durham，典型房價 $736,708

過去一年房價跌了－1.3%，過去五年升幅為21.8%

第5位：West Linn，典型房價 $745,749

過去一年升幅為0.2%，過去五年升幅為41.1%

第4位：West Slope, 典型房價 $751,117

過去一年房價跌了-0.8%，過去五年升幅為26.3%

第3位：Brush Prairie（華州），典型房價 $782,234

過去一年房價跌了-0.8%，過去五年升幅為44.5%

第2位：Lake Oswego，典型房價 $875,268

過去一年升幅為1.1%，過去五年升幅為41.5%

第1位：Raleigh Hills，典型房價 $922,357

過去一年升幅為0.6%，過去五年升幅為29.6%