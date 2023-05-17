大波特蘭都會區那個城市房價最貴?
（本報綜述）買屋不僅是給人一個居所，很多人更會視之為人生中最重要的投資之一。房屋是屬於有可能大幅升值的資產，但隨著房價創下歷史新高，買家的負擔能力正面臨大挑戰。接連的加息，使每月還款變得更加貴；截至5月4日，30年期固定抵押貸款利率為6.39%。
美國的典型房屋價值在去年增長了3%，達到334,994美元。房價在大波特蘭地區情況又如何呢？
最近一家網絡調查公司使用地產網頁Zillow的數據，編製了一份波特蘭都會區，截至2023年3月為止，房價最高的城市名單。Zillow的數據代表的是所有房屋經季節性調整後的中等房價，結果名單中出現了大波特蘭地區內的79個城市。
根據該名單，下列是房價最高的30個城市，並且列出房價在過去一年以及自2018年的升／跌幅：
第30位：Banks，典型房價 $582,366
過去一年升幅為1.8%，過去五年升幅為53.4%
第29位：North Plains，典型房價 $593,245
過去一年升幅為1.2%，過去五年升幅為45.6%
第28位：Gaston，典型房價 $598,367
過去一年房價跌了－1.4%，過去五年升幅為57.8%
第27位：Tigard，典型房價 $602,332，
過去一年房價跌了－1.2%，過去五年升幅為29.7%
第26位：Trout Lake（華州），典型房價 $602,498
過去一年升幅為0.6%，過去五年升幅為53%
第25位：Warren，典型房價 $617,307
過去一年房價跌了－1.0%，過去五年升幅為35.3%
第24位：Rockcreek，典型房價 $620,938
過去一年房價跌了－0.8%，過去五年升幅為25.3%
第23位：La Center（華州），典型房價 $623,019
過去一年房價跌了－0.7%，過去五年升幅為42.3%
第22位：Corbett，典型房價 $623,817
過去一年下降了－5.1%，過去五年升幅為39.2%
第21位：Sherwood，典型房價 $625,747
過去一年升幅為1.4%，過去五年升幅為42.1%
第20位：Colton, 典型房價$626,1590
過去一年房價跌了-3.3%，過去五年升幅為53.8%
第19位：Garden Home
Whitford，典型房價$633,924
過去一年房價跌了-1.1%，過去五年升幅為26.1%
第18位: Wilsonville，典型房價 $634,357
過去一年升幅為1.5%，過去五年升幅為40.7%
第17位：Tualatin，典型房價 $636,111
過去一年房價跌了-1.8%，過去五年升幅為31.2%
第16位：EagleCreek，典型房價 $645,463
過去一年房價跌了-2.4%，過去五年升幅為39.8%
第15位：Amboy（華州），典型房價 $658,954
過去一年房價跌了-0.3%，過去五年升幅為44.1%
第14位：Damascus，典型房價 $657,530
過去一年房價跌了-0.5%，過去五年升幅為37%
第13位：Ridgefield（華州），典型房價 $658,954
過去一年升幅為1.3%，過去五年升幅為52%
第12位：Mulino，典型房價 $677,083
過去一年升幅為0.1%，過去五年升幅為51.5%
第11位：Boring，典型房價 $685,675
過去一年房價跌了-1.9%，過去五年升幅為44%
第10位：Happy Valley，典型房價 $689,655
過去一年升幅為0.9%，過去五年升幅為37.8%
第9位：Camas（華州），典型房價 $709,662
過去一年升幅為2.6%，過去五年升幅為52.7%
第8位：Underwood（華州），典型房價 $733,372
過去一年升幅為0.2%，過去五年升幅為59.5%
第7位：Beavercreek，典型房價 $734,586
過去一年升幅為0.3%，過去五年升幅為51.5%
第6位：Durham，典型房價 $736,708
過去一年房價跌了－1.3%，過去五年升幅為21.8%
第5位：West Linn，典型房價 $745,749
過去一年升幅為0.2%，過去五年升幅為41.1%
第4位：West Slope, 典型房價 $751,117
過去一年房價跌了-0.8%，過去五年升幅為26.3%
第3位：Brush Prairie（華州），典型房價 $782,234
過去一年房價跌了-0.8%，過去五年升幅為44.5%
第2位：Lake Oswego，典型房價 $875,268
過去一年升幅為1.1%，過去五年升幅為41.5%
第1位：Raleigh Hills，典型房價 $922,357
過去一年升幅為0.6%，過去五年升幅為29.6%