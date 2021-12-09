大波特蘭近年新增人口來自那裡？

（本報綜述）一個數據網站日前公佈了一個名單，列出由2014年至2018年內移居大波特蘭都會局的人所來自的地方，他們是根據美國人口普所的資料估計這些人口移動的資料。

以下列出由2014年至2018年有最多人遷居到波特蘭都會區的10個地方：

俄勒岡州，西林市：

有6,983名西林人士遷居到波特蘭；而由波特蘭遷居到西林有7,517人。

華盛頓州西雅圖都會區，西雅圖－塔科馬－貝爾維尤：

由西雅圖遷居到波特蘭有6,296人，由波特蘭遷居到西雅圖有8,177人。

第三．加州洛杉磯都會區：洛杉磯–長灘–安那罕市（Anaheim）：

由洛杉磯遷居到波特蘭有5,212人，由波特蘭遷居到洛杉磯有2,454人。

第四．加州：三藩市–奧克蘭–海沃德（Hayward）：

由三藩市遷居到波特蘭有4,002人，由波特蘭遷居到三藩市有1,722人。

第五．俄勒岡州尤金市：

由尤金遷居波特蘭有3,637人，由波特蘭遷居尤金有4,274人。

第六．亞利桑那州鳳凰城都會區：鳳凰城

Mesa

Scottsdale:

由鳳凰城遷居波特蘭有3,6134人，由波特蘭遷居鳳凰城有4,919人。

俄勒岡州科瓦利斯市（ Corvallis ）：

由科瓦利斯市遷居波特蘭有2,396人，由波特蘭遷居科瓦利斯市有3,061人。

加州聖地牙哥都會區：聖地牙哥－ Carlsbad:

由聖地牙哥遷居波特蘭有2,328人，由波特蘭遷居聖地牙哥有1,705人。

第九：紐約－新澤西－賓夕法尼亞州都會區：紐約－紐瓦克－新澤西城

由紐約遷居波特蘭有2,277人，由波特蘭遷居紐約有1,134人。

第十：加州聖荷西都會區：聖荷西－Sunnyvale

Santa Clara都會區

由聖荷西遷居波特蘭有1,920人，由波特蘭遷居聖荷西有628人。