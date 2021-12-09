大波特蘭近年新增人口來自那裡？
（本報綜述）一個數據網站日前公佈了一個名單，列出由2014年至2018年內移居大波特蘭都會局的人所來自的地方，他們是根據美國人口普所的資料估計這些人口移動的資料。
以下列出由2014年至2018年有最多人遷居到波特蘭都會區的10個地方：
- 俄勒岡州，西林市：
有6,983名西林人士遷居到波特蘭；而由波特蘭遷居到西林有7,517人。
- 華盛頓州西雅圖都會區，西雅圖－塔科馬－貝爾維尤：
由西雅圖遷居到波特蘭有6,296人，由波特蘭遷居到西雅圖有8,177人。
第三．加州洛杉磯都會區：洛杉磯–長灘–安那罕市（Anaheim）：
由洛杉磯遷居到波特蘭有5,212人，由波特蘭遷居到洛杉磯有2,454人。
第四．加州：三藩市–奧克蘭–海沃德（Hayward）：
由三藩市遷居到波特蘭有4,002人，由波特蘭遷居到三藩市有1,722人。
第五．俄勒岡州尤金市：
由尤金遷居波特蘭有3,637人，由波特蘭遷居尤金有4,274人。
第六．亞利桑那州鳳凰城都會區：鳳凰城
Mesa
Scottsdale:
由鳳凰城遷居波特蘭有3,6134人，由波特蘭遷居鳳凰城有4,919人。
- 俄勒岡州科瓦利斯市（Corvallis）：
由科瓦利斯市遷居波特蘭有2,396人，由波特蘭遷居科瓦利斯市有3,061人。
- 加州聖地牙哥都會區：聖地牙哥－Carlsbad:
由聖地牙哥遷居波特蘭有2,328人，由波特蘭遷居聖地牙哥有1,705人。
第九：紐約－新澤西－賓夕法尼亞州都會區：紐約－紐瓦克－新澤西城
由紐約遷居波特蘭有2,277人，由波特蘭遷居紐約有1,134人。
第十：加州聖荷西都會區：聖荷西－Sunnyvale
Santa Clara都會區
由聖荷西遷居波特蘭有1,920人，由波特蘭遷居聖荷西有628人。