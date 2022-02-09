大波特蘭地區3家醫院入全國100最佳排行榜

（本報綜述）根據Healthgrades一份最新報告，大波特蘭地區（包括溫哥華市）的三家醫院，入選美國最佳醫療中心的前50位。他們包括在波特蘭市的Providence St. Vincent醫療中心 、卡加瑪士縣的Kaiser Sunnyside醫療中心和溫哥華的Legacy Salmon Creek醫療中心。

HealthGrades的排名基於病人的報告。根據他們的網站，他們在排名時會考慮病人的風險因素，如年齡、性別和整體健康狀況。他們亦查看超過32種常見的醫療程序的數據，在名單上的醫院接受治療的病人，存活率更高。

Providence St. Vincent醫療中心今年已是連續第二年獲這排名，該醫療中心的首席執行官伯羅斯(Jennifer Burrows)表示，對中心的整個醫療團隊來說，這是一個令人興奮的消息，特別是在新冠疫情下的第二年。她說：”在這期間，我們的一班醫護的前線英雄，一直在困境和沉重壓力下堅守這份艱鉅的工作，有這成績，是對他們表現的一個肯定，感覺非常棒！”

2022年，Providence St. Vincent 還獲得了Healthgrades頒發的美國50 家最佳心臟護理、100家最佳冠狀動脈介入治療、100家最佳重症監護、胃腸道護理卓越獎和肺部護理卓越獎等。

伯羅斯說：”Providence St. Vincent醫療中心擁有一支有才華的護理團隊，他們每天所做的工作都事在改變人們的生命。如何確保我們有良好的溝通方式，有良好的團隊動力，才能真正幫助我們作出改變。 我認為正是這些因素結合在一起，才真正讓我們擠身在全國前1% 的最佳醫療中心行列中。