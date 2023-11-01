大快人心：警方多部門合作打擊車輛盜竊

(本報綜述)最近，波特蘭警察局東分局聯合格雷瑟姆警察局、波特蘭港警察局、俄勒岡州警察局、蒙特諾縣假釋和緩刑部以及蒙特諾縣檢察官辦公室，展開了多次聯合打擊車輛盜竊行動。這些行動的焦點集中在波特蘭各個地點。 此次行動的最大亮點，是廣泛的民眾參與。名為「PDX Stolen Car」的Facebook群組，提供了重要信息，協助了此次行動順利進行。

執法人員使用以數據為基礎的執法策略，實現了精準攔截，每兩次攔停中，便能找到一輛盜竊車輛，更高效地找回了共計20輛被盜車輛。

其中的一次交通檢查中，發現一輛涉及入室竊盜嫌犯的車輛，且檢獲了一支非法持有的被盜槍支。另一次交通檢查中，警方找回了一輛被盜的大型U-Haul卡車。被攔停時車，車內有3名乘客。執法人員打開了卡車的車尾，發現還有2名乘客。這5名乘客中3人因擁有5項有效的逮捕令而被拘留。

以下是此次行動的部分數據：38次攔停/檢查，共查獲20輛被盜車輛，共執行33份逮捕令，拘捕24人，其中3人為逃犯。

根據波特蘭警察局公佈的數據，在過去的六個月中，這項行動在降低車輛被盜率方面取得優異的成果。2022年3月，波特蘭警察局接獲了1040宗被盜車輛的報案。到了2023年3月，這一數字下降到了747宗，同比減少了28.2%。自2023年1月以來，被盜車輛報案數在八月份之前已經穩定下降了超過38%。