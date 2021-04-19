大家都要準備好要打第三針加強針

（本報綜述）繼日前輝瑞（Pfizer)表示，在完成兩劑疫苗注射的人，將可能在12個月內要加注一劑後；莫德納(Moderna)亦宣佈，在今秋也將向民眾提供第三劑的加強針。

莫德納疫苗執行長班西爾在本周表示，目前的莫德納疫苗可能不會提供永久保護力，第三針加強針是有必要的。他說：我們體內的抗體都會隨著時間漸漸減少，只是目前還不確定，對病毒的免疫力能持續多久，和多久打一次。

研究顯示，莫德納的疫苗在完成注射後六個月內對新冠病毒的防護效果超過90%，對新冠帶來的嚴重疾病的防護效果超過95%。

此外，班西爾也說，雖然還不確定變種病毒對於疫苗效力持久度的影響，但現時在美國激增的英國變種病毒與原始病毒株的基因定序相似，因此民眾不需要擔心，現有疫苗就可以提供保護。加上莫德納已經在30天內，針對南非變種病毒研發出疫苗，目前就動物試驗的初步結果來看有相當成效，預計很快就會進入人體試驗階段。

至於輝瑞總裁艾伯樂早在週四已表示，”在第二劑以後6到12個月之間。很可能需要注射第三劑，以後每年還需要接種一次。但所有這些仍有待確認。

醫療專家表示雖然疫苗制藥商開發了加強針，但已經接受過兩劑莫德納或輝瑞疫苗的人市可以放心，前兩針對新冠已經有很好的保護。但健康專家表示，加強針可以提供額外的免疫力，以對抗新冠變種。

莫德納疫苗採用了和輝瑞類似的技術，也被證明至少有6個月的效果。 輝瑞的數據是基於超過1.2萬名疫苗接種者得出的。然而，研究人員表示，還需要更多的數據來確定6個月過後疫苗仍然有效。

今年2月，嬌生CEO在接受採訪時曾表示，隨著變種病毒的傳播，人們可能每年都需要接種疫苗，就像季節性流感一樣。病毒每一次發生變異，突變成另一個變體，就會影響抗體的識別，減弱防禦，因此不斷更新疫苗以應對變體尤為關鍵。

此外，數據顯示完全接種疫苗的人仍有可能感染病毒，因爲現有的疫苗都不能100%提供新冠免疫力。這些 “突破性 “感染被認爲是非常罕見的，但在接種疫苗的個人暴露於變種或重大病毒時仍可能發生。

根據疾病預防控制中心（CDC）的數據，至少有23%的美國人完全接種了新冠疫苗，這意味著他們已經接種了兩劑輝瑞公司或莫德納公司疫苗，或者一劑強生公司疫苗。CDC在周四表示，全美共有5800例新冠突破性病例，僅佔接種疫苗者的0.007%。