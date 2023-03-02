大多數美國人口袋裡的錢減少了

（綜合報導）通貨膨脹讓大多數美國人口袋裡的錢變少了。

根據福克斯新聞的一項全美調查，57%的受訪者表示，他們現在的錢比2022年2月時少了。

調查結果還顯示，12%的人的比一年前更有錢了，而31%的人財富情況與去年大致相同。

根據這項調查，受打擊最大的人群包括：共和黨女性（現在的錢少了78%）、農村白人（69%）、X一代（63%），以及年收入低於5萬美元的選民（62%）。

對於65%的受訪者來說，經濟仍然是美國面臨的最重要的問題。這一比例遠遠超過了移民/邊境安全問題(13%)、氣候問題（10%）和槍支問題（9%）等其他問題。

民調結果還顯示，62%的選民不贊成拜登總統處理經濟問題的方式。另外66%的選民不贊成總統應對通貨膨脹的方式。

在接受調查的人中，78%的人認為現在的經濟狀況為一般或者較差。

據美聯社報導，美國商務部的一份報告顯示，美國1月個人消費支出（PCE）價格指數環比上漲0.6%，高於去年12月的0.2%；較2022年1月份上升了5.4%。

美國勞工統計局發布數據顯示，1月美國消費者價格指數（CPI）同比增長了6.4%，住房、食品和能源價格全面上漲。

與此同時，美國勞工統計局根據通脹因素調整工資後的報告顯示，平均時薪較上年同期下降了1.8%