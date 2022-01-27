大型檢測和接種場啟用 無需預約 每天9－7開放

（本報綜述）為了應付越來越多民眾要求進行接受新冠病毒的檢測，州衛生局將原來由俄勒岡醫科大學（OHSU）管理，在博覽館（Expo Center）的大型檢測和疫苗接種場收回，由自己管理，並向州民提供一星期七天，每天由早上9時至晚上7時開放，市民不用預約，隨時就可駕車到場接受病毒檢測或是接種疫苗或加強劑。

州衛生局官員表示，設立這個大型檢測和接種場，主要是希望減低欲進行病毒檢測或接種疫苗人士的障礙。官員又指出，衛生局接手OHSU管理這場地的做法，可讓OHSU的員工返回該院在市中心河邊的院方停車場內所設的自駕到場快速檢測中心。這個中心需要預約。

州衛生局在博覽館的中心在周一開放當天，就已為超過300人進行病毒檢測，和為超過50人接種疫苗。

到這個中心打疫苗或檢測都是免費的，但如民眾有健保的話，都需要提供有關資料，好讓政府向保險公司收取費用。

在博覽館內進行的病毒檢測是PCR（核酸擴增）檢測，比快速檢測較可靠，三天有結果。

Omicron變種傳播力強，是導致本市出現新一波疫情的原因。近幾星期，民眾要進行檢測並不容易，到處的預約常滿。有到場的市民表示，他仍在等診所的檢測預約，這個中心實在減少了他的擔憂。

州衛生局表示，他們計劃這中心最少會開放到2月底，如到時的需求仍是高，他們回考慮延長開放時間。