大型廣告牌攻擊地方檢察官施密特

（本報綜述）日前在市中心近摩利臣橋的一個大型廣告牌，突然換上一個令人驚訝且非常吸睛的廣告，這是一個配合五月選舉，攻擊地方檢察官施密特的廣告。媒體指出這是有記憶而來最大型的政治廣告牌，上面寫上：”創新高的罪案，減少了起訴，空置的監倉床位”, “波特蘭是施密特的表演舞台”。

麥魯瑪縣地方檢察官邁克·施密特(Mike Schmidt) 於1月宣布參選連任後，本市一個政治行動組織－波特蘭人民（People for Portland）就開始在網路上發動連串攻擊施密特的廣告。這組織在上次的選舉中花費大量資金作宣傳，希望能將波特蘭市政府轉為右傾。

該組織由兩位政治顧問所創辦，他們鼓勵民眾自拍上傳到推特#SchmidtShow。他們選擇市中心這個位置來做大型廣告，因為這裡距離本市眾所周知的露天毒品市場僅兩個街區，他們指出這裡所發生的，都與施密特有關，因他對犯罪的人不作起訴，導致罪犯橫行無忌，也令到監獄有很多空置的床位。

施密特辦公室對此廣告牌的回應是：10英尺的大廣告並不表示所說的內容就是真的。他的發言人在一份聲明中說：“事實是，檢察官辦公室對執法部門提交的案件，檢控速度與2018年和2019年相同，而這種錯誤信息的傳播，破壞了檢察官的工作，並損害了該辦公室員工的敬業精神。”