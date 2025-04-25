多車遭撞毀 車主自掏腰包 批警方處罰不足

(本報綜述)波特蘭市東北區帕克羅斯（Parkrose）社區近日發生一起嚴重的車禍肇事逃逸事件，一名駕駛人在住宅區道路上衝撞多輛停放車輛，造成至少兩戶家庭車輛嚴重毀損，損失金額高達上萬美元，事後該名肇事者僅遭開出兩張違規罰單，引發車主不滿。

住戶黛安娜・巴克表示，當晚她聽見巨大撞擊聲，走出門後發現自家SUV的輪胎與車軸整個被扯落，並被撞得移位，還波及鄰居卡莉莎・泰里奧剛買的新車。「我們這裡是很安靜的街道，還設有減速丘。這樣的破壞讓人震驚。」她說。

波特蘭警方指出，事發後肇事者曾試圖離開現場，警方隨後在附近發現肇事者，並對其開出兩張罰單，分別是「在駕照被吊銷期間駕駛」以及「未履行肇事駕駛義務」。肇事車輛也被警方拖吊處理。

儘管警方有所處置，但兩位受害車主對結果感到失望。「這麼大的損害，卻沒有真正的賠償或解決方案，除了自己想辦法修理，真的很難接受。」巴克說。

為了盡快恢復日常生活，巴克在事故發生後便設立了GoFundMe募資頁面，感謝社區熱情支持，她在一天內就籌得購車所需金額。她表示：「這份愛與支持太令人感動了，這會幫助我們儘快買到新車，繼續上班、接孩子。」

不過她仍面臨原車維修費用超過1萬4千美元的壓力，而泰里奧則為失去交通工具苦惱。「我們現在要面對的，是一個漫長且充滿不確定性的善後過程——我們是真的在從街上撿碎片。」她無奈表示：「那個肇事者根本沒有幫上任何忙。」

目前尚未有更多法律後續行動傳出，兩位車主仍希望能有更多正義與援助，來彌補此次突如其來的損失。