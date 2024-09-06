多次報警無人理會 無家可歸營地着火殃及公寓

(本報綜述)波特蘭東南部的一個無家可歸者營地在8月31日週六晚引發火災，波及一棟三層公寓樓。這場火災導致約六個公寓單位無法居住，約14人因此流離失所。居民們表示，早前已多次向市政府和警方報告營地的問題，但未見任何行動。

火災發生在東南Division街和101街交界處，時間大約在晚上9點。雖然消防員迅速控制了火勢，無人受傷，但火災已經導致許多家庭被迫撤離，損失慘重。

住戶卡拉·多明格斯對當前的生活狀況表示了極大的不滿。她形容自己和其他居民一直在與這個位於公寓前的無家可歸者營地「共處」，但該營地經常發生爭鬥和騷亂，讓他們一直處於擔憂之中。她的兒子的臥室窗戶正對著營地，這讓她連窗戶都不敢打開，擔心會受到來自營地的騷擾。

「我多次打電話給市政府，報告營地的問題，但沒有任何進展。這次我特意嚴肅地提出了問題，因為我已經多次報警，但從未見過警察來」，多明格斯說。

就在她最後一次報警的第二天，營地發生了火災。火勢迅速蔓延到了公寓樓的正面，住戶們在驚慌失措中撤離。一位住戶布萊恩·麥肯齊描述了當時的情景，「看到火勢迅速蔓延時，大家都有點驚慌，我們的經理確保每個人都安全撤離。」

此次火災讓附近居民深感震驚，認為無家可歸者營地的問題已經到了無法忽視的地步。「我們必須採取行動，因為這次真的太接近了」，麥肯齊說。「幸運的是，沒有人受傷。但這場火災差點燒毀整棟樓，我們差點就沒命了！」

公寓的管理方表示，他們不確定如何處理這個無家可歸者營地問題，並多次向市政府尋求幫助，但未有實質進展。他們認為，這是整個波特蘭市面臨的一個普遍問題，急需解決。

一位因火災而無家可歸的年輕單親媽媽法多莎·卡西姆表示，她的公寓受損最為嚴重，現在已無法修復。火災摧毀了她所有的財產，包括許多貴重物品和無法替代的回憶。「當我看到我兒子的房間時，我忍不住崩潰了。他所有的記憶都在那裡，衣物、床鋪，以及他的嬰兒照片，全都沒了」，她說。