多條俄勒岡州新法例將於1月1日生效



（本報綜述）在2022年俄勒綱州議會通過了超過120項新法，有些極受關注的在通過後已隨即生效。有20條新法則會在2023年1月1日正式生效，它們涉及勞工賠償，罪案受害人的賠償及取消對非公民的貶義詞等。大部份通過的新法均獲得兩黨的支持，但也有一些是極有爭議性的。其中包括州教育部設定僱用不同族裔僱員的百分比，藉以反映公立學校的多元族裔學生數目。

以下是一些從2023年1月1日正式生效的重要法例：

－強制加班：參議院第 1513 號法案禁止雇主處罰那些拒絕臨時通知加班的麵包店和玉米餅廠工人。俄勒岡州 AFL-CIO是一個代表本州 300,000 多名工人的全州工會，應該工會的要求，參議院民主黨人通過了該法案。受影響的包括全州294 家雇主的5,629 名工人。

－帶薪休假：參議院第 1515 號法案修改了“福利年”的定義，以配合州的帶薪家庭和病假保險計劃。福利年將修改由某人開始帶薪休假之日前的星期日開始的連續 52 週的時段。

－牙科保健：參議院第 1538 號法案製定了一項俄勒岡州健保計劃，旨在為居住在俄勒岡州的自由協會契約中島國的低收入公民提供牙科保健服務。

－新生兒：參議院第 1555 號法案要求俄勒岡州的健康福利計劃向提供到府護士服務的提供者報銷全部費用。 – 非公民：參議院第 1560 號法案要求州政府刪除對“外國人”的法定引用，並將該詞替換為“非公民”。該措施要求在 1 月 1 日之前該措施要求在 1 月 1 日之前刪除所有將“外國人”作為非公民參考的法定提法，並要求州政府在 7 月 1 日之前將其規則中的“外國人”一詞替換為“非公民”。 － 性侵犯證據包：如果受害人授權，參議院第 1574 號法案允許州政府在性侵犯法醫證據包中加入關於傷害、證據收集和法醫檢查歷史等的具體文件。

－ 和解：參議院第 1586 號法案擴大了俄勒岡州的《工作場所公平法》，規定雇主要求前僱員簽訂防止他們披露歧視和騷擾的協議是非法的。類似的法律已經涵蓋了現有和未來的僱員。法律還禁止雇主在協議中加入阻止披露和解金額或事實的條款，除非僱員要求該條款。

－ 警報：眾議院第 4027 號法案限制了地方政府對非住宅警報系統和電池充電圍欄的規定，這些圍欄在其它方面已符合國際電工委員會制定的標準。 － 教育：眾議院第 4031 號法案，要求俄勒岡州教育部確立一個僱用不同族裔僱員的百分比，藉以反映公立學校的多元族裔學生數目。

－ 捕魚許可證：眾議院第 4072 號法案對捕魚許可證要求進行了更改。它調低了一日釣魚和貝類許可證的收費，同時要求某些鋼頭釣魚者獲得新的驗證和收穫卡。 － 賠償：眾議院第 4075 號法案使罪案受害者（包括被盜竊的小企業）更容易獲得經濟損失賠償，部分方法是在罪犯支付法庭罰款之前，確保受害人到全額賠償。 － 工傷賠償：眾議院第 4086 號法案通過在考慮福利資格時擴大受益人和受撫養人的定義，這對州工傷賠償法進行了重大修改。根據新法律，受撫養人的定義擴大到包括與工人的密切聯繫等同於家庭關係的個人等等。居住在美國境外的非公民家屬和被遺棄的配偶不再被排除在受益人名單之外。

－ 房地產：眾議院法案 4103 提高了在俄勒岡州開展無牌經營房地產業務的罰款。第一次違規的罰款將從至少 100 美元增加到至少 1,000 美元；而第二次違規的罰款將從至少 500 美元增加到至少 2,500 美元。 －交通罰款：第 4105 號眾議院法案賦予城市任命 “正式授權的交通執法人員”的權力。執法人員不是警察，但可審查闖紅燈和超速攝像頭拍攝的照片和發出罰單。 － 消防員：眾議院第 4113 號法案擴大州法下被視為消防員職業病的癌症清單，將包括膀胱癌和婦科癌症在內。

－ 學校董事會：眾議院第 4114 號法案要求學校董事會成員向俄勒岡州政府道德委員會提交經核實的經濟利益聲明。公職人員必須在其經濟利益聲明中披露關鍵信息，包括收入來源、所持房地產和可能的利益衝突。

－子女撫養費：眾議院第 4121 號法案授權主審法官任命一名子女撫養費仲裁員來處理或聽取某些子女撫養費或親子關係事宜。

－教育：眾議院第 4124 號法案要求州教育部門對學區向學生進行的學業評估進行調查，以及利用調查結果制定有關評估的建議和最佳做法。

－ 選民登記：眾議院第 4133 號法案簡化了俄勒岡州的選民登記流程，允許個人僅使用其社安卡號的最後四位數字和簽名的圖像在線上進行登記投票。經俄勒岡州務卿批准的第三方組織也可以代表選民提交在線登記。該法律將於 1 月生效，但州務卿辦公室將在 2026 年之前實施新程序。

－臨時傷殘：眾議院第 4138 號法案限制保險公司向受傷工人追回多付款項的能力，並確保工人在被暫停支付臨時傷殘賠償之前收到書面通知 雖然該立法將於 2023 年 1 月 1 日成為法律，但其條款僅適用於 2024 年 1 月 1 日之後出現的索賠。